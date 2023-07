Aos 12 anos, menina milionária planeja sua festa de aposentadoria

Uma menina de 12 anos decidiu fazer uma comemoração de aniversário completamente diferente do esperado para alguém com sua idade. Ao invés de apenas comemorar com os amigos da escola, a pequena Pixie Curtis decidiu celebrar também sua aposentadoria.

Conforme publicado pelo The Mirror, Pixie tomou essa decisão depois que sua mãe, Roxy, pediu a ela para se concentrar em seus estudos e atividades escolares. Com isso, ela decidiu pausar temporariamente sua carreira de empresária, enquanto deixa sob os cuidados da mãe sua conta bancária de milhões.

Com ajuda da mãe, Pixie é dona de diversas microempresas que a fizeram conquistar seu primeiro milhão antes dos 12 anos de idade, permitindo a “aposentadoria precoce”.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, a menina australiana conta sobre os planos para sua festa de 12 anos enquanto monta as sacolas de lembrancinhas, escolhidas em parceria com uma famosa marca de beleza local.

Enquanto ela arruma os produtos, ela mostra em detalhes cada um dos itens que compõe o mimo que será entregue para suas convidadas.

Sacolinha de milhões

Cada uma das convidadas presentes na festa de 12 anos de Pixie receberá uma sacola com itens de bela avaliados em R$250.

O primeiro item da lista é um conjunto de pincéis para maquiagem composto por seis peças, que segundo a menina são essenciais para uma rotina de maquiagem diária.

Em seguida, uma loção bronzeadora e um tratamento labial. Para finalizar, cada convidada receberá um gloss que foi pessoalmente escolhido por ela, já que é um de seus produtos preferidos.

No entanto, essa não é a primeira festa de Pixie que chama atenção dos internautas. Ano passado sua comemoração de 11 anos foi planejada por uma das maiores organizadoras de casamentos da Austrália, Mary Ronis Events.

Além de planejar a festa, ela também está aproveitando as férias escolares para curtir uma série de viagens pela Europa, e faz questão de compartilhar os momentos com seus seguidores.

