Adolescente de 14 anos recebe elogio após chamar a mãe de ‘idiota’

Um adolescente de 14 anos desabafou no Reddit, após ter se chateado com a mãe e chamá-la de “idiota”. Após explicar o ocorrido, o jovem recebeu diversas mensagens de apoio na rede social.

Recentemente, minha mãe, meu padrasto e eu fizemos uma viagem em família para Palm Springs no início deste verão. Estavam meus pais, meus irmãos de 5 e 2 anos e amigos da família e seus filhos”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Greg121819.

“Ficamos no hotel por alguns dias e depois fomos para casa. Após algumas semanas, meus pais avisaram que iriam fazer uma viagem ‘somente para adultos’ de volta para Palm Springs e disseram que eu teria que ficar com meus avós pelo resto da semana até segunda-feira (eles falaram isso na quinta-feira da semana passada, então foi recente)”, continuou.

Após receber o aviso dos pais, concordou e foi deixado na casa dos avós. No entanto, mal esperava estar sendo passado para trás.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Internauta que presenteou sobrinha com Barbie recebe conselhos após mãe da criar surtar: ‘Eu não daria outra boneca’”

Apoio na web

Ao ligar para a mãe no domingo para avisar que assistiria ao filme da Barbie no cinema com alguns amigos, viu que um de seus irmãos atendeu o telefone.

“Fiquei confuso e mandei ele passar o telefone pra minha mãe. Quando me deu, perguntei por que ele estava ali e eu não. A desculpa dela foi que eles não tinham espaço pra mim”, contou.

Ao acusar a mãe de ser “idiota” pela atitude, acabou recebendo um sermão em uma segundo ligação. Na sessão de comentários do reddit, acabou recebendo apoio dos internautas.

“Eu também ficaria chateado por ser escolhido assim. No entanto, qual foi a explicação deles para que seus irmãos muito mais novos também não fossem deixados com você?”, perguntou um usuário.

“Ela não apenas mentiu, como literalmente fez o papel de favorito das crianças e, ainda por cima, acha que tem algum terreno moral para dar um sermão em você. Ela te deve um pedido de desculpas e nada menos”, observou outro internauta.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.