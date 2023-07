Um novo vídeo flagrou o momento dramático em que uma onça captura uma presa gigante no Pantanal em apenas alguns segundos.

O momento foi compartilhado no Tiktok recentemente pela página especializada @pantanaloficial.

“One of the best moments ever! Just myself and my boiz @benjaminvillegasa @raz_a_ @evaldosilvanascimentopj #pantanal #pantanaloficial #wildlife”, comentou na descrição.

Vídeo flagra momento dramático em que onça captura presa gigante no Pantanal em apenas alguns segundos

Na sequência, é possível o animal imobilizando a presa no rio depois de uma intensa batalha selvagem.

A postagem viralizou nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante abaixo:

Registro flagra momento dramático em que onça captura presa gigante no Pantanal e desaparece na vegetação

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou o momento dramático em que onça captura presa gigante e desaparece na vegetação

“Onça-pintada caçando jacaré! Apoio Jaguar Ecological Reserve #pantanal #pantanaloficial #jaguarecologicalreserve”, comentou na descrição.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

O momento também foi captado no Pantanal brasileiro.

Na sequência, é possível o animal imobilizando a presa próximo de um rio, em um momento impressionante.

A predadora acaba movendo a presa com muito esforço até desaparecer por completo. Confira registro:

Com informações do Instagram

CONFIRA OUTROS CASOS:

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré gigante no Pantanal: confira registro impressionante

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal

Vídeo flagra ‘fúria selvagem’ de onça-pintada ao arrastar presa maior do que ela no Pantanal

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré em rio no Pantanal: registro viralizou nas redes sociais

Trabalhadora de supermercado revela ‘comentário irritante’ que sempre recebia dos clientes e viraliza