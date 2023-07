Vídeo: fã de Taylor Swift compra vinil da cantora, mas fica horrorizada com surpresa ‘amaldiçoada’

Reprodução Fã de Taylor Swift fica horrorizada ao receber surpresa ‘amaldiçoada’ em edição especial do álbum 'Speak Now' Fotos: @mischief_marauder (TikTok)

Uma fã de Taylor Swift ficou horrorizada ao receber a sua edição limitada do vinil do álbum Speak Now da cantora. Rachel Hunter, de 30 anos, foi surpreendida por uma versão bastante estranha do álbum da cantora pop.

Em um vídeo com mais de 4,2 milhões de visualizações no TikTok, a americana mostra o momento perturbador em que colocou o disco para tocar e começou a ouvir uma sequência de vozes sombrias no lugar das músicas de Taylor.

“Existem 70 bilhões de pessoas na Terra, onde eles estão se escondendo? Onde eles estão se escondendo?”, dizia uma voz masculina rouca sobre um sintetizador sinistro e monótono no vinil de Taylor Swift.

Compartilhando os sons bizarros do que deveria ser o álbum Speak Now, Rachel, de Staffordshire, ficou histérica e questionou os seguidores: “Alguém mais fala agora no vinil além de Taylor Swift? Porque acabei de tocar o meu pela primeira vez...”, disse enquanto deu uma pausa para mostrar o vinil.

Ao mostrar o disco roxo no vídeo, Rachel o descreveu como ‘lindo’ e ‘majestoso’, dizendo como ela estava animada para colocar as mãos na edição especial. Mas enquanto tocava o vinil, ela perguntou: “Quem é esse?”, ao mostrar o registro em que pode ser ouvido com vozes distorcidas de um homem dizendo “70 bilhões de pessoas na terra” e “onde elas estão se escondendo” repetidamente.

Outra voz, também tocada no vinil, começa a dizer: “Eu parei de ver as pessoas, parei de olhar para os flocos de carne e organismos dançantes”. Neste momento, a americana, com uma expressão assustada apela: “Por favor, me ajude”, enquanto a voz misteriosa continua falando no vídeo.

Apesar de assustador, o vídeo icônico de Rachel acumulou milhões de visualizações. Em entrevista à BBC, a fã da cantora pop disse: “No começo, pensei que talvez o vinil tivesse uma mensagem secreta de Taylor”, desabafou. “Mas quando eu virei para o lado B, comecei a dizer ‘Há 70 bilhões de pessoas na Terra, onde elas estão se escondendo?’ Comecei a ficar um pouco assustada”, continuou.

Rachel diz ter entrado em contato com o atendimento ao cliente da Universal Music, que solicitou o seu disco ‘raro’ de volta para descobrir o que havia acontecido, mas ela decidiu que queria mantê-lo afinal.

A americana adquirou um novo disco que, desta vez, funcionou perfeitamente. “Meu novo vinil Speak Now chegou! Eu decidi não olhar para o vinil e apenas apertar o play”, escreveu. No vídeo, a fã comemora por reconhecer a voz de Taylor já na primeira música. Ufa.

Enquanto isso, internautas sugeriram nos comentários da publicação que Rachel poderia vendê-lo e ganhar um bom dinheiro com isso: “Guarde isso. As pessoas colecionam coisas assim. Você provavelmente conseguiria um bom dinheiro por isso”.