Um casal de avós se casou após se conhecerem no Tinder: com 90 e 83 anos eles disseram sim

Emilio e Líria são os nomes em tendência nas redes sociais. A dupla de avós, com 90 e 83 anos, se tornou notícia por se casarem recentemente e, principalmente, por terem se conhecido através do aplicativo de encontros, Tinder.

O casal se casou no último dia 22 de Julho de 2023, em Carlos Paz, uma vila na Argentina. O aplicativo de encontros fez com que Emilio, originário de Córdoba e Liria, de Santa Fé de Casilda, se conhecessem e selassem os seus sentimentos numa cerimónia realizada no Registo Civil de Carlos Paz.

O que os motivou a abrir um perfil no Tinder?

Sofia, a neta de Emilio, foi quem abriu o perfil para o seu avô porque acreditava que o seu “nono” não era uma pessoa acostumada a ficar sozinho. Depois de se tornar viúvo duas vezes, ela decidiu apresentar o avô ao mundo dos aplicativos de encontros.

Pelo lado de Líria, seu filho Gustavo foi quem criou a conta do Tinder de sua mãe, que fez “match” com a de quem agora é seu marido legalmente. Depois de mostrarem seu interesse mútuo, começaram uma sequência de longas conversas por telefone.

O problema era que Emilio era de Carlos Paz e Liria de Casilda, no interior de Santa Fé. O “namoro” por telefone chegou ao fim e eles acertaram se conhecerem pessoalmente. Assim, a mulher viajou até a vila serrana, onde a paixão à primeira vista foi instantânea, como contou a filha da senhora para La Voz.

“O que deu impulso ao relacionamento foi que eles se encontraram na mesma sintonia, eles precisavam estar na companhia de um par, mas não eram pessoas solitárias, pois companhia eles tem os dois, mas são os filhos e netos”, contou Gustavo, o filho de Líria, para os meios locais.

Eles haviam sofrido decepções amorosas

Esse desejo de um companheiro de vida pode estar relacionado ao fato de que Emilio sofreu a perda de duas esposas e Líria se divorciou de um parceiro e também ficou viúva uma vez.

Emilio e Líria durante seu casamento civil em 22 de julho de 2023

“Na minha vida muitas coisas aconteceram. Digo aos jovens que as coisas acontecem porque têm que acontecer. Temos que fazer o luto e seguir em frente porque há uma família restante e a vida continua”, afirmou Líria.

Os passos a seguir na relação de Emilio e Líria consistem em juntar dinheiro para uma lua de mel, embora o que realmente importe eles seja a companhia e não o local.