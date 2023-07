Triste cena: uma mãe foi à formatura da pré-escola do seu filho falecido com uma foto representando ele

Em um emocionante ato de amor e lembrança, Yareli Turín, uma corajosa mãe de família, moveu milhares de usuários nas redes sociais ao comparecer à formatura do seu filho, que havia falecido.

A história por trás desta poderosa imagem mostra a força de uma mãe e o legado inesquecível que seu pequeno filho deixou. A cerimônia de formatura foi um momento cheio de emoções, onde as crianças recebiam seus diplomas e reconhecimentos pelo seu sucesso na pré-escola.

A mãe recebeu aplausos dos colegas do seu filho

No meio desta celebração, uma professora com voz um pouco quebrada chamou “Edwin Solares Turín”, o filho falecido de Yareli. Seus colegas de turma se uniram em um emocionante grito em homenagem à criança. Yareli Turín caminhou com força e amor carregando consigo uma fotografia de seu filho. Ela se dirigiu ao local onde os professores estavam entregando os diplomas, recebendo em nome de Edwin o reconhecimento que cabia a ele em sua formatura.

A corajosa decisão de Yareli de comparecer à formatura do seu filho falecido, honrando sua memória com esse emocionante gesto, rapidamente se viralizou nas redes sociais. O vídeo alcançou 4,2 milhões de reproduções, os usuários ficaram comovidos com o amor e a força que ela demonstrou ao enfrentar uma situação tão dolorosa e transformá-la em um momento cheio de significado e transcendência.

“Como a voz da professora falhou ao mencionar seu nome, doeu em mim”, “Meu coração está apertado...”, “Estou chorando como uma menina pequena, minhas condolências para você.”, “Que força se vê nessa mãe, suportando tanta dor”, “Estou chorando, o céu está em festa por esse campeão”, “Hoje foi a formatura da minha filha e saber que a sua criança não pôde participar parte meu coração, você é uma mulher com uma grande força”, comentaram alguns internautas.