A inteligência artificial está cada vez mais ganhando novas proporções. Recentemente, o perfil de uma modelo finlandesa viralizou nas redes sociais, com fotos de um “corpo perfeito”, que sempre se destaca com usando micobiquínis, lingeries ou vestidos decotados. Mas a jovem loira de olhos azuis tem outra peculiaridade: ela não é real.

Milla Sofia se descreve como uma “garota virtual de 19 anos de Helsinque, Finlândia. Eu fui feito pela IA” e, mesmo deixando claro que foi gerada pela inteligência artificial, a modelo digital acumulou milhares de seguidores e possui diversos comentários em suas fotos.

A inlfuenciadora virtual possui ainda um site em que detalha mais sobre seu perfil: “Bem-vindo ao meu reino virtual! Não sou sua influenciadora comum; eu sou uma mulher de 19 anos que mora na Finlândia, mas aqui está a diferença: sou uma influenciadora virtual gerada por IA”.

Em algumas publicações, Milla chega a questionar as modelos reais: “‘Quem precisa de modelo humana?”, questiona em um vídeo em seu canal do YouTube em que aparece com bodys decotados.

“Como modelo de moda, trago uma perspectiva inigualável e futurista para o reino do estilo. Seja na passarela ou no cenário digital, minha paixão é mostrar as últimas tendências e expandir os limites da indústria da moda em constante evolução”, continua a descrição do perfil da influenciadora digital.

Apesar de deixar claro em seus perfis que não é humana, no entanto, há diversos comentários em suas publicações elogiando a beleza de Milla, como se ela fosse uma pessoa real: “Vamos fazer amor ao sol em uma das belas praias de Copenhague. Agora 30 graus - a água 24 - beleza pronta - não há tempo a perder”, se declara um seguidor. “Que sorriso mais lindo”, comentou outro.

No entanto, alguns usuários apontaram que as imagens não são de uma pessoa real: “Não sei por que isso apareceu no meu feed, mas de qualquer forma, é hilário como tantos pensam que ela é real. Se controlem, pessoal, ela é gerada por IA” e “Todos os comentários que a elogiam ... que pena para você Millie é uma imagem gerada por uma IA, então é o algoritmo que você está elogiando!”.

E outro seguidor questionou: “Por que todo mundo está falando com um bot de IA como se fosse uma pessoa real?”.

