Internauta que presenteou sobrinha com Barbie recebe conselhos após mãe da criar surtar: ‘Eu não daria outra boneca’

Após um relato no Reddit ganhar proporção no ano passado, diversos internautas interviram com conselhos. De acordo com o autor do texto, ele presenteou sua sobrinha no aniversário de quatro anos com uma boneca da Barbie. No entanto, a mãe da criança surtou e descartou o presente. Afinal, não é todo mundo que é fã da figura popular da Mattel.

“Assim que minha sobrinha abriu o presente, ela ficou muito feliz. Mas minha cunhada ficou muito brava. Ela arrancou a boneca da mão da minha sobrinha e jogou no lixo. Então começou a gritar comigo dizendo que se minha sobrinha desenvolvesse um distúrbio alimentar quando crescesse, seria minha culpa por ter comprado a boneca”, relatou o internauta, por meio do usuário u/fg10037.

Segundo ele, a menina ficou triste com a atitude da mãe. Sua bisavó tinha até mesmo costurado roupinhas à boneca, o que deixou a situação ainda mais apertada.

“Minha sobrinha sempre passa os fins de semana em minha casa e guardo alguns brinquedos para ela brincar, mas o que fazer? Eu estava pensando em comprar outro presente, mas meu irmão não sabe se minha cunhada tem mais regras de brinquedos. Ou eu compro uma Barbie para ela e deixo na minha casa para ela brincar quando ela terminar. Só espero que haja alguma maneira de compensar minha pobre sobrinha depois do que aconteceu ontem”, contou.

Conselhos no Reddit

Após terminar o relato, diversos internautas deram suas impressões sobre a mãe da criança. Outro foco em questão foi em relação aos próximos passos do autor do relato, que recebeu conselhos dos usuários da rede social.

“Eu NÃO compraria nenhuma boneca para sua casa. [A situação] pode ser uma droga, mas seu filho, suas regras. Se ela descobrir, pode limitar ou cortar seu tempo com sua sobrinha. Dito isso, você ganhou um presente normal e é estranho que a mãe não tenha enviado uma lista para familiares próximos de brinquedos proibidos, se houvesse algum ela recusaria. O comportamento dela foi horrível”, disse um usuário do Reddit.

“A mãe exagerou jogando a boneca fora ali mesmo, mas também não sugiro comprar uma para brincar na sua casa. As crianças não devem aprender tão cedo que não há problema em guardar segredos de seus pais”, observou outro redditor.

“Isso apenas tornará mais fácil para outras pessoas com más intenções reais tirar vantagem deles. E quando a mãe descobrir que está brincando de boneca de qualquer jeito, ela só vai fazer uma confusão maior e toda a situação vai piorar. Não acho que sua cunhada esteja certa, mas se sua sobrinha está chateada por não ter permissão para ter uma boneca Barbie, é um sentimento que ela e seus pais terão que resolver mais tarde”, finalizou.

