‘Essa Barbie é boa de briga’: discussão em sessão do filme ‘Barbie’ acaba confusão; entenda

Mulheres brigam durante exibição do filme Barbie (Reprodução / Twitter)

Um registro inesperado foi feito após o término da exibição do filme ‘Barbie’ em uma sala de cinema no Brasil. Enquanto os créditos eram exibidos na tela ao som de ‘What was I made for?’, uma avó partiu para cima de outra mulher após afirmar que sua neta estava sendo ofendida por ela.

Segundo informações, os registros do vídeo foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram ao longo desta segunda-feira, 24 de julho.

Nas imagens, é possível ver o momento em que algumas pessoas se levantam para sair da sala de cinema, enquanto dois jovens estão parados no corredor bloqueando a passagem.

É possível notar que a jovem fala alto e gesticula de forma intensa na direção de uma fileira mais abaixo, provocando a outra mulher. Em determinado momento, o outro jovem chama a amiga para ir embora, mas ela ignora e continua discutindo.

A mulher mais velha, acompanhada por um homem, sobre as escadas na direção dos jovens e começa a falar alto com a outra mulher, que usa um blazer rosa e saia xadrez:

“Não almoçou não? Ela estava ofendendo a minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!”, grita a mulher antes de empurrar a jovem em direção às poltronas da sala de exibição.

a briga na sessão de Barbie kkkkk a música da Billie tocando passando mal kkkkk pic.twitter.com/njF03z9MML — oliver (@olivverleo) July 24, 2023

O outro lado da história:

Após o primeiro empurrão e a discussão, as duas mulheres foram separadas por outras pessoas que estavam no local, mas isso não impediu o vídeo de viralizar na internet.

Com o compartilhamento das imagens, a jovem que aparece sendo empurrada se pronunciou em suas redes sociais e contou a sua versão dos fatos.

Segundo Melissa Oliveira, ela foi assistir ao filme Barbie em uma sessão que começava às 16hrs, mas acabou se atrasando alguns minutos e encontrou a família sentada em seu lugar, precisando aguardar 2 minutos até eles se levantarem e liberarem os assentos adquiridos por ela.

Durante o filme ela conta que a criança estava falando em voz alta e atrapalhando a todos, a fazendo até mesmo acionar a polícia durante a exibição para notificar a presença da criança em um filme com classificação indicativa superior a idade dela.

Conforme a declaração de Melissa, a confusão começou quando a criança começou a assistir um vídeo no YouTube e ela decidiu reclamar em voz alta sobre o ocorrido.

“A mãe dela e outras que estavam com ela começaram a me chamar de vagabunda, piranha e mimimi... Eu falei que a indicação do filme era para maiores de 12 anos e que ela nem deveria estar ali. Eu não xinguei ninguém, só queria assistir ao filme em paz!”.

Apesar de afirmar não ter ofendido a criança, a jovem revela que revidou as agressões, chegando também a registrar um boletim de ocorrência em relação ao fato.