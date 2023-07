Caso do coreano que foi para o Ceará encontrar namorada se torna novela nas redes e os memes fazem sucesso

A história de amor entre o gamer sul-coreano Yang Seok, mais conhecido como Yan, e a estudante de fisioterapia Luísa, se tornou uma novela acompanhada nas redes sociais depois que o jovem viajou para Sobral, no Ceará, para encontrar a amada.

A rotina do casal no sertão cearense rende diversos vídeos que fazem sucesso no Twitter e também muitos memes.

obcecado pela história do coreano que tá em Sobral com a webnamorada pic.twitter.com/AqTcRo7tLl — madeu (@madeuneto13) July 21, 2023

De acordo com o G1, o casal se conheceu em um aplicativo de estudo de idiomas enquanto ambos aprendiam inglês.

O namoro virtual começou em agosto de 2022 e, em outubro, Yan avisou que viria ao Brasil para conhecer pessoalmente a “webnamorada”. Mesmo com a barreira linguística, eles mantiveram o relacionamento com a ajuda de aplicativos de tradução.

Foram três dias de viagem, em quatro voos e um táxi de 220 quilômetros até Sobral para que Yan finalmente encontrasse Luísa pessoalmente.

Quase um ano após o início do namoro virtual, o jovem conheceu Luísa e agora aproveita também a companhia da sua família, que apoia o relacionamento e está apresentando a cultura local para ele.

Nas redes sociais, Yang já apareceu experimentando comidas típicas brasileiras, como o cuscuz e a tapioca recheada, que encantaram o sul-coreano.

Até o chimarrão, bebida típica do Sul do Brasil, foi providenciado para que ele pudesse provar um pouco mais da gastronomia do país.

Para Luísa, o sucesso repentino da história dos dois ainda é difícil de processar, mas ela afirma que sempre sonhou em trabalhar com a internet e está feliz em ver que muitas pessoas gostam da história de amor do casal e esperam cada atualização sobre seu namorado coreano em terras brasileiras.

Veja alguns vídeos e memes que fizeram a felicidade dos fãs do casal:

acompanhando com afinco cada episódio do meu dorama predileto, "um coreano em sobral", no dessa semana nosso herói descobriu a magia do boteco. pic.twitter.com/PTXyS12HWx — André (@SpiderCuster) July 23, 2023

Pensando no coreano em sobral… pic.twitter.com/HbqtCz3RXC — wes mariano (@wesmariano) July 21, 2023

não consigo parar de pensar no cuscuz seco que o coreano que foi a sobral comey pic.twitter.com/Ovl1i7tHhU — marquês de pombão (@projetodedercy) July 22, 2023

Vivendo apenas pelos vídeos do coreano que veio até Sobral só pra comer uma xota kkkkkkkkk pic.twitter.com/7WNQClBD6A — A cabrita Clotilde (@AndyC4mpL) July 21, 2023

um querido coreano aprendendo um pouco sobre q culinária brasileira em sobral #coreano #BTSARMY pic.twitter.com/VG9FBX4FEG — ka (@kahzzlx) July 21, 2023

Apaixonada com a mulher ensinando ele falar português igual ensina para criança hahah



Espero que ele viva esse amor e seja feliz pq o cara lutou para conhecê-la



Teria coragem de dar a volta ao mundo por causa de um webamor? pic.twitter.com/FjDQdbyDL3 — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) July 22, 2023

