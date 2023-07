Candidata Miss Bumbum revela fim no relacionamento após aderir dieta do sexo: ‘Queria terminar comigo’ (Reprodução/Instagram @eusumpani)

Larissa Sumpani, a modelo mineira e candidata a Miss Bumbum de 24 anos de idade, revelou uma atividade inusitada por meio de suas redes sociais. De acordo com um artigo do Daily Star, a influenciadora digital contou praticar o sexo três vezes ao dia com duas horas para cada sessão.

Ao adotar o método da dieta do sexo, que promete a perda de muitas calorias com a atividade intensa, o parceiro da modelo acabou não se adaptando à rotina de Larissa e decidiu terminar o relacionamento. A influencer resolveu adotar o modelo de exercício para entrar em forma no período em que está concorrendo ao concurso de Miss Bumbum.

“Eu faço sexo pelo menos três vezes ao dia, durante duas horas cada sessão”, contou Lari aos quase 250 mil seguidores em seu Instagram. “Acredito que essa intensidade ajuda a tonificar os glúteos, essenciais para competir no Miss Bumbum Brasil.

Para a influencer, o sexo diários por longas horas aumenta sua confiança para a competição e a ajuda com os objetivos do momento. No entanto, seu parceiro acabou desistindo de mergulhar na prática ao lado de Lari.

“Eu estava com ele há muito tempo”, revelou. “Mas desde que comecei essa dieta sexual, ele queria terminar comigo.”

Popularização da dieta do sexo

Uma dieta recente que tem se popularizado entre diversas famosas internacionais chamou a atenção das influenciadoras digitais. Em entrevista ao GLOBO, Lari contou como funciona a aplicação de sua dinâmica.

“Decidi adotar essa dieta após pesquisar sobre formas alternativas de exercício e notar que o sexo, além de ser prazeroso, poderia ser uma atividade física que contribuísse para a minha preparação para o Miss Bumbum”, disse. Além dela, outras influencers afirmaram aderir à prática, além de alegarem a perda de 8 mil calorias em 3 a 4 horas de sexo.

Continue lendo: Entenda as consequências da ‘dieta do sexo’, aderida por famosas e influencers