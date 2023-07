Alerta sobre o perigoso desafio viral no TikTok: comer bórax

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, conteúdos que incluem danças, piadas e desafios têm se tornado muito populares. Alguns desses desafios podem ser bastante absurdos e alguns até colocam a vida das pessoas em risco.

Recentemente foi possível conhecer a intoxicação de vários jovens com clonazepam, resultante de terem participado em um desafio viral que foi divulgado através desta plataforma de vídeos curtos e de grande alcance.

Recentemente, a Polícia Nacional da Espanha alertou sobre um destes desafios que consistia em consumir o produto de limpeza chamado bórax, o que não parou e se tornou um problema público.

O bórax é usado em detergentes, amaciantes e pesticidas. Seus componentes são tóxicos para a saúde humana, portanto, é sempre recomendado ter cuidado ao usar o produto.

No entanto, apesar dos avisos, jovens têm aparecido em vídeos na rede social Tik Tok ingerindo este perigoso químico, pois criadores de conteúdo têm divulgado a ideia de que adicionar este composto às bebidas como café ou sucos pode curar doenças.

Esse é o caso de Lisa Kilgour, que se identifica como nutricionista holística em sua conta do Tik Tok @lisakilgournutrition e afirma que o problema é o consumo em grandes quantidades, portanto, ela ainda recomenda o uso deste produto químico.

O bórax é venenoso e causa sintomas fatais

De acordo com o National Institutes of Health, a realidade é que o bórax pode causar náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, espasmos musculares, danos oculares, alterações renais e até levar à morte.

De acordo com Kelly Johnson-Arbor, toxicologista médica e codiretora do National Capital Poison Center, as afirmações de que o bórax é seguro para consumo humano são incorretas. Em uma declaração ao New York Post, ela enfatizou que o bórax, na verdade, é um composto venenoso e nunca deve ser ingerido sob nenhuma circunstância.

Desafios virais perigosos como o consumo de bórax destacam a importância de orientar as pessoas sobre esse tipo de conteúdo, educando os usuários (principalmente menores de idade) para que compreendam o quanto letal pode ser muitos desses desafios nas redes.