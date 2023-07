Professora presa por fazer sexo com aluno de 15 anos ‘já está flertando com rapazes no novo emprego’

Kandice Barber, ex-professora condenada por ter relações sexuais com um adolescente de 15 anos, está trabalhando em um canteiro de obras para cumprir sua pena. O caso aconteceu em Londres e foi notícias nos tabloides.

De acordo com o The Sun, fontes afirmaram que a mãe de três filhos, de 37 anos, está longe de aprender uma lição e continua flertando com homens jovens no novo emprego.

Barber está em um programa de reintegração temporária e foi condenada a seis anos e dois meses de prisão em 2021 e não deveria estar nas ruas antes de março do próximo ano.

A Ministra da Justiça afirmou que os prisioneiros são submetidos a “avaliações rigorosas de risco” antes de serem liberados temporariamente e devem cumprir regras estritas ou podem acabar enfrentando um aumento da pena atrás das grades.

A empresa Wates Construction disse que “fornecem vagas para infratores como parte do esquema de Liberação Temporária do Ministério da Justiça e possuem rigorosos processos de proteção em vigor, pois estão comprometidos em garantir a segurança das comunidades que atendem”.

O caso Kandice Barber

Barber, que trabalhava em uma flertou pela primeira vez com sua vítima em mensagens enviadas durante uma reunião escolar, enviando fotos sem roupa.

Após seu julgamento, ex-parceiros reclamaram que ela exigia sexo até cinco vezes por dia, mesmo sendo casada.

Seu ex-marido, Daniel, está em um novo relacionamento, apesar de ter inicialmente prometido ficar com sua esposa durante sua sentença de prisão.

