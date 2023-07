Pai ‘considerado irresistível’ afirma que sua beleza pode gerar consequências futuras na sua filha e se diz preocupado

Um pai autodenominado gostoso demais admitiu que sua filha provavelmente será ridicularizada por isson quando ela ficar mais velha.

Chet é pai de três filhos, mas era sobre sua filha mais nova quando ele estava revelando que “doi” que possivelmente sua atratividade possa fazer com que ela seja submetida a alguns comentários de seus colegas, como detalhado pelo site The Sun.

“Será ridicularizado implacavelmente por ter um DILF (pai que eu gostaria de foder).”

“Minha pobre menina ...” ele acrescentou brincando na legenda.

“Hahahaha que dor”, comentou uma pessoa em seu vídeo no TikTok.

Ao que Chet respondeu: “Você conhece o sentimento, irmão”.

“Tenho certeza que você vai batalhar, embora não esteja errado!” outro disse.

Em outro vídeo, Chet revelou que é inundado de elogios quando sai com as crianças sozinho.

Em um vídeo dele mesmo empurrando as crianças pelo supermercado, ele escreveu alguns dos comentários que ouve, incluindo: “Ah, sua esposa é tão sortuda” e “sua esposa deve adorar você”.

“Nossa, que ótimo pai”, é outro, assim como “Gostaria que meu marido tivesse feito isso”.

Quando sua esposa leva as crianças para fora, nada ocorre.

“Isso é realmente verdade”, comentou uma pessoa no vídeo.

Como outro acrescentou: “É verdade.”

Com informações do site The Sun

