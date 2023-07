Noivos descobrem que são primos faltando poucos meses para o casamento

Um homem viu sua vida virar de cabeça para baixo depois de fazer um teste de DNA por “pura curiosidade”. Após receber os resultados ele descobriu que seu noivo também é seu primo.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit na esperança de receber o apoio e conforto de outras pessoas.

Sem se identificar, ele conta que pensou que seria um momento divertido e interessante fazer um teste de DNA junto com seu noivo. A ideia era apenas conhecer o passado genealógico de suas famílias e ter alguns momentos de alegria, mas o resultado foi bem diferente.

“Nós vamos nos casar em alguns meses e estamos extremamente felizes e apaixonados. Gosto muito de estudar sobre ancestralidade e estou construindo minha árvore genealógica, então quando vi um teste de DNA em promoção, eu comprei para mim e para meu noivo”.

“Algumas horas atrás, enquanto estávamos em um voo, os resultados chegaram e ao olhar as sessões de ‘correspondências de DNA’ do teste dele, dei de cara com a minha foto. Somos primos de terceiro grau”, explica o noivo.

Ele não sabe o que fazer

Continuando seu relato, o homem conta que o pai de seu noivo foi o primeiro a aparecer no teste, já que ele também realizou um há anos atrás. Sem saber como reagir, ele agora não sabe como se sentir em relação a descoberta.

“Acabamos de desembarcar para uma viagem de férias. Não temos preocupação com filhos, já que somos um casal de homens, mas sim com a reação das nossas famílias”.

“Sabemos que somos judeus e que nossos genes são superficiais, mas primos de terceiro grau não é próximo demais? Não tem chances de terminarmos por causa disso, mas me sinto estranho e não sei como lidar com essa situação”, finaliza o noivo.

Os usuários do Reddit foram rápidos em confor5tar o homem e oferecer apoio.

“Isso não é nada demais. A coisa toda de se casar com primos só é um problema se acontecer geração após geração entre primos mais próximos do que isso. Todo mundo é parente de todo mundo”, comentou uma pessoa.

“Primos de terceiro grau não são tão próximos e vocês não foram criados sabendo disso. Eu não me incomodaria, todo mundo está relacionado de alguma forma”, finalizou outra.