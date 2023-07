Noiva exige um novo vestido de graça após revelar uma gravidez inesperada

Uma estilista está passando por poucas e boas depois que uma noiva decidiu não comunicar uma gravidez durante o processo de desenho e produção de seu vestido. A situação ficou ainda mais complicada uma vez que a noiva em questão é prima da estilista.

Conforme o relato, feito pela mulher no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, em momento algum das etapas de desenho e confecção do vestido a noiva informou sobre a gravidez apesar de estar em contato constante com a prima.

“Eu tenho uma loja de vestidos para noivas e minha prima vai se casar em dois meses. Eu desenhei, modelei e montei todo o vestido dela como um presente”.

“No último final de semana, ela e o noivo deram um jantar em família e, ao final da noite, ela anunciou que está grávida! Eu os parabenizei e, na mesma semana, a recebi na minha loja para a prova final do vestido”.

“Eu mencionei a gravidez e perguntei sobre como ela se sentia e com quanto tempo de gestação estava. Ela então disse que estava com 12 semanas de gestação e afirmou que foi difícil manter esse segredo por tanto tempo. Eu fui sincera e disse a ela que o vestido não serviria nela no dia do casamento porque ele não foi pensado para uma mulher grávida de 20 semanas e ela disse que eu deveria remontar o vestido para servir nela”, conta.

Ela exigiu um vestido novo

Segundo a estilista, a prima então exigiu um novo vestido de noiva por conta dos bordados que não poderiam ser adaptados para seu novo corpo, porém tudo poderia ter sido evitado caso ela contasse antes sobre a gravidez.

“Eu disse a ela que não teria como remontar este vestido por causa do bordado e que precisaria fazer um vestido do zero, então recomendei que ela comprasse um novo vestido e ela concordou”.

“Depois dei a ela um orçamento detalhado do novo vestido, tudo com descontos e sem considerar valores de urgência e horas extra que precisarei fazer para entregar o vestido dela e dos outros clientes”.

“Ela ficou furiosa, mas eu disse que se ela tivesse me dito desde que descobriu nada disso seria necessário. Entendo a decisão de manter isso em segredo, mas neste caso era para o próprio vestido dela. Minha tia e ela me chamaram de cruel e exigiram o desenho do vestido para fazer e eu me recusei a entregar já que não quero meu trabalho feito em outro lugar. Estou errada?”.

Para os usuários que comentaram na publicação, ela está correta em sua decisão e postura.

“Sua prima é uma criançona”, comentou uma pessoa.

“É o seu trabalho, não uma instituição de caridade! É gentil dar um desconto e priorizar o vestido dela, mas ela precisa te compensar por isso”, finalizou outra.