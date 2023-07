Mulher estranha barulho diferente em sino de vento e fica surpresa ao desvendar mistério

Uma família da Flórida, nos Estados Unidos, presenciou alguns acontecimentos estranhos nos últimos meses. Acostumados com o som característico produzido pelos sinos de vento presente na casa, o objeto acabou ganhando um ruído completamente fora da normalidade. Desconfiados, iniciaram as investigações. Relato extraído do portal The Dodo.

Há algumas semanas, a proprietária Zoie estava com a mãe no quintal e ouviram um barulho estranho vindo dos sinos de vento. O som se assemelhava a barulhos emitidos por sapos, mas com um certo tipo de reverberação estranha.

Família estranha barulho diferente em sino de vento e ficam surpresos ao desvendar mistério (Reprodução/Zoie L.)

“O chilrear era uma espécie de eco”, disse Zoie ao The Dodo. Claramente, Zoie resolveu investigar o porquê de seu sino de vento passar a emitir sons como aqueles. Ao se aproximar do objeto, ela viu algo surgindo cautelosamente em um dos tubos ocos.

“É definitivamente algo para o qual eu não estava pronta”, disse ela.

Leia mais:

Mistério resolvido e tomada de decisão

Zoie descobriu um pequeno sapo dentro do carrilhão do objeto, bem posicionado com seu corpo minúsculo dentro do tubo de metal.

Família estranha barulho diferente em sino de vento e ficam surpresos ao desvendar mistério (Reprodução/Zoie L.)

“Eu definitivamente não esperava isso”, disse Zoie. “É uma novidade para mim.”

Para a surpresa de Zoie, não se tratava de apenas um sapo. Ele tinha companhia.

Dentro de diversos tubos de metal do objeto, surgiam diversos sapos empoleirados com as carinhas viradas para cima, reunidos em uma espécie de hospedagem. Ou até mesmo como um tipo de “reunião de conselho”.

Família estranha barulho diferente em sino de vento e ficam surpresos ao desvendar mistério (Reprodução/Zoie L.)

“Eles são como uma sociedade secreta”, disse Zoie. “É fofo demais.”

Ao descobrir os bichinhos dentro dos sinos, Zoie tomou uma decisão: os sapos ficam. Mesmo com a sociedade secreta não sendo mais tão secreta assim, a hospedagem seguirá com sua dinâmica.

“Estou deixando-os em paz”, disse ela. “Eles cantam principalmente à noite ou quando estamos conversando do lado de fora. Vivemos com a natureza por aqui e eu amo todas as criaturas.”