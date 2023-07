Mulher é morta a facadas após denunciar pão com carrapato no Facebook

Uma discussão nas redes sociais acabou com uma mulher morta a facadas pela balconista de uma padaria na cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte, no último sábado, segundo jornal Estado de Minas.

Ana Paula Amaral de Faria, de 34 anos, estava em pé em um balcão de bar tomando cerveja com os amigos quando foi surpreendida por uma mulher de 42 anos, no bairro Petrovale, que completamente enfurecida passou a dar golpes de faca na vítima até matá-la no local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia local, a agressora, cujo nome foi mantido em sigilo, teve uma discussão com Ana Paula pelo Facebook.

Em uma postagem, Ana teria criticado a qualidade do pão da padaria onde a balconista trabalhava. Ela havia denunciado nas redes sociais que havia comprado pão com carrapato no local, e que o alimento veio ainda com um monte de sujeira e mencionou a padaria de Petrovale.

A padaria pertence à família da agressora, que resolveu fazer justiça por conta própria, armada com uma faca.

Na Delegacia de Plantão de Betim ela assumiu a autoria das facadas e explicou o motivo da discussão que a teria levado a tirar a vida da mulher no bar.

Segundo o delegado, a agressora vai responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar) e pode pegar de 6 a 20 anos de cadeia.