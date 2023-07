Homem buscou hospital com dor de cabeça e médicos encontraram algo desesperador com 15 centímetros Foto ilustrativa - Pexels - Kindel Media

Embora muitos busquem o hospital imaginando ter alguma condição ou doença em específico, a verdade é que após a análise médica e exames correspondentes muitas coisas podem ser reveladas. E, reforçando a informação anterior, o caso de um homem russo ganhou as páginas de notícias ao redor do mundo e viralizou.

De acordo com informações levantadas, o paciente, cuja identidade não foi revelada, buscou o hospital de Novorossiysk, na Rússia, com forte dores de cabeça e, rapidamente, ao chegar ao local, os profissionais de plantão notaram uma espécie de caroço protuberante sob seu olho esquerdo, o que lhes permitiu levantar a hipótese de uma picada de mosquito.

A descoberta feita pelos médicos

Trazendo mais detalhes sobre o caso do homem russo, o hospital emitiu um informe no qual relata o seguinte: “O paciente foi internado no serviço de cirurgia bucomaxilofacial, onde foi operado: os médicos abriram um abscesso. Durante o procedimento, foi encontrado um fino verme branco de aproximadamente 15 cm de comprimento”.

Veja abaixo a imagem do verme encontrado:

Sobre o quadro levantado inicialmente, ao que tudo indica se trata de uma infecção conhecida como Dirofilariose: “Os portadores da dirofilariose são os mosquitos. O inseto pica um animal infectado e as larvas do parasita permanecem em sua probóscide, que depois transmite aos humanos ao picá-los”, destacaram.

Por fim, embora a descoberta inusitada, os profissionais conseguiram remover o verme encontrado e o paciente encontra-se em ótimo estado de saúde. Agora, ele deverá fazer apenas consultas regulares para que seu estado de saúde se mantenha sob controle.

