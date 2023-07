Um paciente flagra um suspoto monitor de controle de ciclo vital funcionando desconectado em um hospital e acabou viralizando nas redes sociais.

O usuário do hospital Gustavo Fricke, em uma cidade do Chile, registrou o momento inusitado em que equipamento estava funcionando enquanto estava desconectado.

O caso ocorreu em uma sala de maternidade do referido hospital no período noturno, de acordo com informações da página Alerta Noticias Valparaíso.

No vídeo, é possível escutar o barulho de funcionamento do aparelho e informações de ciclo vital.

Paciente flagra monitor de controle de ciclo vital funcionando desconectado em hospital e registro viraliza

De acordo com uma funcionária, não há nenhuma razão pela qual o aparelho deveria funcionar estando desconectado da corrente elétrica e sem ninguém conectado ao equipamento.

No entanto, não está claro se o equipamento tinha bateria reserva para funcionamento autônomo.

Ainda de acordo com as informações, viralizando nas redes, o vídeo já conta com mais de 720 mil reproduções e milhares de comentários. Confira registro:

Com informações da página Alerta Noticias Valparaíso.