Menina de 13 anos é resgatada após deixar um bilhete no vidro do carro

Bilhete foi escrito pela menina em um momento de distração do sequestrador. (Reprodução / U.S. Department of Justice)

Uma menina de 13 anos foi resgatada após ser sequestrada por um homem de 61 anos no Sul da Califórnia. A adolescente conseguiu escrever um pedido de ajuda em um pedaço de papel que colou na janela do carro em um momento de distração do sequestrador.

Conforme publicado pelo O Globo, pessoas que passaram pelo veículo viram a mensagem e acionaram a polícia.

Registrado no dia 09 de julho, em Long Beach, o caso só foi divulgado pelas autoridades nesta semana. Segundo policiais, a menina foi encontrada completamente “emocionada e angustiada”.

“Os investigadores descobriram que pessoas estavam em um estacionamento quando viram a vítima segurando um pedaço de papel escrito ‘me ajude’ (Help Me), e ligaram diretamente para a emergência”.

Com o resgate da menina, a prisão de Steven Robert Sablan, de 61 anos, foi realizada na última quinta-feira. Ele foi indiciado sob a acusação de sequestro e atividades sexuais envolvendo menores de idade.

Sequestro e abuso

Segundo relato, a menina de 13 anos foi sequestrada na região de San Antonio, Texas, no dia 6 de julho após sair escondida de casa para tentar visitar uma amiga na Austrália.

Na ocasião, ele teria mostrado uma arma para a menina e ameaçado machucá-la caso ela se recusasse a entrar no veículo.

Conforme a polícia, o homem abusou repetidas vezes da menina enquanto seguiu com ela de carro até a Califórnia, onde estacionou em uma lavanderia. Na ocasião, ele deixou a menina trancada dentro do carro, momento que ela aproveitou para pedir ajuda.

Os policiais encontrar o homem do lado de fora do carro e, após a prisão, localizaram um par de algemas em seu bolso, uma pistola de plástico, uma faca e algemas pretas dentro do carro.

A menina foi resgatada e colocada sob custódia do Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles.