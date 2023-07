Fatia de pizza ajuda polícia a descobrir serial killer suspeito de matar mulheres

Após 10 anos de uma série de assassinatos, a polícia norte-americana pode ter conseguido solucionar o caso. Com registros telefônicos e o mapeamento do alcance das torres de celular, os investigadores conseguiram reduzir a área de busca até localizar o suspeito pelas mortes.

Conforme relato do O Globo, a descoberta de 11 corpos ao redor da praia de Gilgo, região costeira de Nova York, foi realizada no ano de 2011. Quatro mulheres foram localizadas amarradas com fita adesiva ou cintos e enroladas em tecidos com padrão camuflado. Em comum, as vítimas trabalhavam como garotas de programa e desapareceram após atender um cliente.

Segundo os investigadores, cada uma das vítimas ligou para um celular descartável diferente, sendo que a maioria destes números foram utilizados em uma região específica da cidade durante a noite.

Graças a triangulação de dados, a polícia do condado de Suffolk anunciou na última sexta-feira, 21 de julho, a prisão de um suspeito: Rex Heuermann, de 59 anos. Ele foi acusado por três assassinatos e considerado o principal suspeito de um quarto crime.

Caso resolvido em 6 semanas

Informações divulgadas pelas autoridades mostram que uma força tarefa de um novo Comissário de Polícia foi capaz de solucionar o caso em apenas seis semanas após a descoberta de uma pista determinante no inquérito.

Antigo promotor federal de Manhattan, Tim Sini assumiu como novo chefe de polícia em Suffolk e se concentrou em rastrear os celulares descartáveis citados no caso.

Em março de 2022, algumas semanas após a formação da força-tarefa, os policiais localizaram descrições de um carro visto por uma das testemunhas e, por meio de um sistema de buscas conseguiram localizar o veículo em nome de Rex Heuermann. Para surpresa, ele estava em meio a área delimitada pelos sinais de telefone.

Ao longo dos meses seguintes a equipe trabalho na busca de provas que conectassem o homem com as vítimas, mas somente em 2023 conseguiram o que precisavam.

Para obter uma prova definitiva, foi necessário um descuido de Heuermann, que descartou uma caixa de pizza na lata de lixo em frente a seu escritório. Graças aos traços de DNA na embalagem, os investigadores conseguiram a confirmação.

Somente no dia 13 de Julho os detetives conseguiram prender o suspeito, que reagiu com surpresa por estar monitorando a investigação. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o processo ou sobre declarações de Heuermann sobre o caso.