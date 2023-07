Ele foi acusado de roubo após receber as encomendas do vizinho

Um homem se viu em uma saia justa depois de ser acusado de roubo por receber as encomendas dos vizinhos. Enquanto ele afirma apenas estar tentando ajudar, os vizinhos reforçam que ele deveria ter entregado diretamente todas as correspondências.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem conta que recebeu de bom grado as encomendas do vizinho quando ele não estava em casa. No entanto, ele se surpreendeu quando os dias passaram e ninguém apareceu para receber os pacotes.

Segundo ele, que contou seu relato de forma anônima no Reddit, os vizinhos chegaram a acusá-lo de roubar as mercadorias.

“Eu trabalho em casa, então não me importo de receber as encomendas dos vizinhos que trabalham fora ou que estão viajando. Nunca tive problemas com isso e no máximo fico com os pacotes por uma ou duas semanas. Não vejo problemas em fazer isso para ajudar”.

“Os vizinhos geralmente vem buscar suas encomendas e está tudo bem. Mas cerca de oito meses atrás um novo casal se mudou para a casa ao lado. Eles trabalham muito e sempre saem cedo e voltam tarde. Não os conheci, apenas por saudações, mas ainda assim decidi ajudar”. Conta o homem.

Ele foi acusado de roubo!

Seguindo seu relato, o homem conta que precisou levar diversos pacotes para o casal que, diferente dos outros vizinhos, se recusam a ir buscar suas encomendas.

“Os três últimos pacotes foram recebidos com um ‘ah, sim, esqueci disso’. Nem sequer um ‘obrigado’”.

No entanto, o último pacote é que foi realmente problemático. Há três semanas o homem recebeu uma nova encomenda dos vizinhos que não entregou pessoalmente. Passados diversos dias, ele recebeu os vizinhos em sua casa e se espantou ao notar que eles estavam revoltados.

Leia também: Segredo de família é revelado após teste de DNA e o resultado é desastroso

Segundo o homem, o casal ameaçou chamar a polícia e denunciá-lo por roubo, mas ele se manteve firme: “Eu respondi dizendo que não é minha responsabilidade entregar o pacote deles já que eles sabiam onde o pacote estava e não se incomodaram em ir retirá-lo”.

Para os usuários do Reddit, ele deve parar de aceitar encomendas para ajudar os vizinhos.

“Pare e aceitar ou retirar essas encomendas. O problema é deles ou dos entregadores”, comentou uma pessoa.

“Recuse todos os pacotes endereçados a eles e, se eles se opuserem, diga que você foi ameaçado de prisão e que não aceita ser responsabilizado pelo pacote dos outros”, finalizou outra.