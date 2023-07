Cruzeiro nudista promete momentos de conforto e segurança para naturistas

Uma empresa de turismo norte-americana decidiu fazer uma aposta inusitada para a temporada de cruzeiros do ano de 2025. Buscando oferecer uma viagem “segura e prazerosa” para os adeptos do naturismo, a Bare Necessities Tour & Travel decidiu promover um cruzeiro nudista.

A embarcação deverá sair de Miami, na Flórida, e terá como destino algumas Ilhas do Caribe. Ao longo dos 11 dias de viagem, todos os clientes poderão optar por não usar roupas na embarcação.

Segundo O Globo, a empresa optou por contratar a embarcação da Norwegian Cruise Line, e apelidou o pacote de viagem como “Big Nude Boat 2025″. E, conforme o diretor de operações da agência, Ken Tiemann, tem como foco atender a necessidade dos naturistas, e não de “aventureiros excêntricos”.

“Tentamos nos manter fiéis aos valores da American Association of Nude Recriation. Não somos um estilo de vida ou um cruzeiro de swing. Estamos apenas oferecendo uma oportunidade de lazer para pessoas que preferem não utilizar roupas”.

Para os interessados em embarcar neste cruzeiro, as hospedagens mais baratas custam aproximadamente R$5,7 mil em um quarto duplo.

Regras rígidas de convívio

Ressaltando a responsabilidade com as regras de convivência entre os participantes do cruzeiro, Ken Tiemann afirma que as regras foram instituídas para garantir a segurança dos passageiros.

Segundo ele, a primeira norma é a proibição de fotografias, vídeos ou imagens eletrônicas de qualquer pessoa retirada sem consentimento. Acariciar ou tocar partes íntimas de outros, mesmo com consentimento, também é proibido em local aberto.

O cruzeiro deve ser uma viagem de refúgio para os adeptos do naturismo. (Divulgação - Bare Necessities Tour & Travel)

Nos momentos em que a embarcação estiver atracada no porto ou que outros navios e autoridades portuárias estiverem a bordo, os passageiros deverão permanecer vestidos.

O mesmo se aplica aos refeitórios, onde os viajantes só poderão entrar utilizando roupas adequadas. Caso optem por fazer suas refeições completamente nus, eles poderão se servir de um buffet localizado na área do convés.

Leia também: Criatura assustadora é encontrada por jovem durante passeio na praia