Sogra acaba com as chances de casal anunciar a chegada do filho e revolta a nora

Uma mãe está completamente irritada com a atitude de sua sogra. Enquanto ela ainda se recuperava de um parto extremamente difícil, a mãe de seu marido fez questão de anunciar a chegada do bebê nas redes sociais.

Magoada com a situação, a mulher buscou apoio no Mumsnet para tentar encontrar uma forma de lidar com isso. O caso foi compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher contou que após o parto conseguiu apenas avisar seus pais sobre a chegada do bebê. Porém, devido a complicações no parto que a levaram a passar por uma cesariana de emergência, a mulher não conseguiu avisar aos demais familiares.

“Eu tive um parto difícil e consegui avisar somente os meus pais sobre a chegada do bebê. Antes mesmo de ter qualquer condição de avisar meus demais familiares, soube que minha sogra passou por cima de nós e avisou tudo, em detalhes, para a família extensa no grupo do WhatsApp”.

Segundo ela, além de ter “roubado seu momento”, a sogra ainda entrou em detalhes desnecessários ao informar a todos sobre a necessidade de uma cesariana que inicialmente não estava nos planos do casal.

Ela não sabe como agir

Irritada e incomodada, a mulher compartilhou seu relato em busca de apoio de outros pais que já passaram por situações semelhantes.

Entre os usuários do fórum, as opiniões foram conflitantes, com alguns defendendo a postura da mãe enquanto outros afirmaram que a sogra apenas estava querendo dizer que todos estavam bem e felizes com a chegada da criança.

Leia também: Homem decide afastar seus filhos dos avós e motivo impressiona: ‘Eu os ameacei’

“Eu não gostaria de algo assim. Não compartilho a notícia de outras pessoas e não quero que compartilhem as minhas”, comentou uma pessoa.

“Aconteceu comigo. Na época minha irmã postou no Facebook e eu fiquei extremamente irritada, mas agora olho para trás e queria não ter ficado dessa forma. Eu nunca iria dizer a novidade para essas pessoas cara a cara, então isso acabou me salvando de diversas visitas nos primeiros dias”, comentou outra.