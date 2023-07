Sequência impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa gigante durante ataque selvagem no Pantanal

Uma nova sequência impressiona ao flagrar o momento em que uma onça captura presa gigante durante ataque selvagem no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram recentemente pelo fotográfo especializado @andremoratelli.

“Fêmea de onça-pintada derruba um grande jacaré no rio Cuiabá, no Pantanal Norte. A felina subjuga o gigante réptil com sua marca característica no dorso do pescoço”, comentou na descrição.

Na sequência, é possível o animal atacando a presa em um rio, em um momento impressionante.

A predadora aplica uma mordida mortal, deixando o jacaré sem chance de defesa.

A postagem viralizou nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante abaixo:

Vídeo choca flagrar batalha selvagem entre onça e presa peçonheta no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo choca ao flagrar uma batalha selvagem entre onça e presa peçonheta.

“Onça-Pintada caçando uma Sucuri no Pantanal🎥 @bouteexpeditions #pantanal #pantanaloficial #wildlife”, comentou na descrição.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

O momento também foi captado no Pantanal brasileiro.

Na sequência, é possível o animal atacando a presa em um rio, em um momento impressionante. Confira registro:

Com informações do Instagram

