Mulher surta após filha de 4 anos receber boneca da Barbie como presente de aniversário: ‘Jogou no lixo’ (Reprodução/Pixabay - ErikaWittlieb)

Um relato do Reddit ganhou certa repercussão há um ano, após um internauta contar ter presenteado sua sobrinha com uma boneca da Barbie em seu aniversário de quatro anos. No entanto, a mãe da criança não só odiou o presente, como teve uma reação explosiva.

“Bem, ontem foi o aniversário de quatro anos da minha sobrinha e o ano todo ela implorou por uma [boneca da Barbie]. Então eu decidi dar uma a ela”, iniciou o relato, por meio do usuário u/fg10037.

“Assim que minha sobrinha abriu o presente, ela ficou muito feliz. Mas minha cunhada ficou muito brava. Ela arrancou a boneca da mão da minha sobrinha e jogou no lixo. Então começou a gritar comigo dizendo que se minha sobrinha desenvolvesse um distúrbio alimentar quando crescesse, seria minha culpa por ter comprado a boneca”, continuou.

Leia mais um relato:

Desabafo contínuo

Após o ocorrido, o internauta conversou com seu irmão e revelou que a sobrinha ficou de coração partido desde que a boneca foi jogada no lixo, especialmente vendo sua bisavó costurar roupinhas para o brinquedo.

“Minha sobrinha sempre passa os fins de semana em minha casa e guardo alguns brinquedos para ela brincar, mas o que fazer? Eu estava pensando em comprar outro presente, mas meu irmão não sabe se minha cunhada tem mais regras de brinquedos. Ou eu compro uma Barbie para ela e deixo na minha casa para ela brincar quando ela terminar. Só espero que haja alguma maneira de compensar minha pobre sobrinha depois do que aconteceu ontem”, finalizou o desabafo.

Após concluir o relato, a mãe da criança recebeu algumas críticas na plataforma. “Sua sobrinha vai desenvolver alguns problemas graças ao comportamento da mãe e a permissão de seu pai. Pobre criança”, lamentou um usuário da rede social.

“Se sua cunhada tiver regras sobre quais brinquedos podem ser adquiridos, ela deve comunicá-las aos que vão comprar presentes”, observou outro internauta.