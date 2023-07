Homem invisível? Jogador duela contra o ar em briga generalizada durante jogo de hóquei

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um momento perturbador durante uma partida do campeonato sub-18 de hóquei entre Tailândia e Hong King onde um dos jogadores parece brigar com um fantasma na quadra. A notícia é do New York Post.

O inusitado confronto começou após o final da partida, disputada em Bangkok, onde o time tailandês venceu por 3 a 0. Como é de praxe, ao final do jogo as equipes entram em linha e apertam as mãos, mas nesse momento começou uma briga entre os jogadores.

Socos e tacos foram usados como armas por ambos os times no campo de gelo, mas de repente um dos jogadores, usando a camisa 24, tira o capacete, joga no chão e começa a dar socos no ar, como se enfrentasse um adversário invisível. Em dado momento, ele levanta seu taco no ar e dá um golpe decisivo no seu adversário imaginário, como se encerrasse a luta.

WILD handshake line brawl at the Bangkok U18 Invitational between Thailand and Hong Kong 😳



(Also, someone please check on No. 24 🫣)



(IG/triquidd) pic.twitter.com/seG3aZzksm — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) July 20, 2023

A torcida, mesmo sem entender nada, foi a loucura com o lutador solitário, que desferia jabs e cruzados par todo o lado, sem se preocupar em que estava acertando.

No Twitter, os internautas fizeram piada com o ocorrido. “Eu não posso dizer se 24 está ganhando ou perdendo, mas caramba, eu aprecio seu nível de esforço e a inclusão de um ‘jab de salto’ frequentemente subutilizado e um chute de salto (talvez?). Também acho que ele deixou seu oponente se recuperar com base na mudança de trajetória do swing, o que é um erro de novato “, disse um seguidor.

“Ninguém queria lutar com ele, então ele resolveu o problema com as próprias mãos. Ele está lutando contra alguém, em sua mente”, comentou outro amante do hóquei. “E foi aí que o ácido decidiu dar o pontapé inicial -24 meu cara estava lutando contra demônios”, ironizou outro comentarista.