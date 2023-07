Homem força filha a comparecer em reunião de família ao invés de sair com namorado e recebe duras críticas (Reprodução/Pixabay - JESHOOTS-com)

Um homem, de 35 anos, usou o Reddit para relatar ter impedido que sua filha viajasse com o namorado. Sua decisão foi tomada para a jovem, de 17 anos, comparecer de modo forçado em uma reunião de família. No final do relato, o usuário u/Family-Reunion231 recebeu diversas críticas na rede social.

“Minha família tem essa tradição de se reunir na casa da minha tia por uma semana em julho. Devemos ir na próxima semana, mas minha filha não está feliz com isso”, iniciou o relato.

“O namorado de três anos dela vai viajar com a família no mesmo momento e a convidou. Seus pais estão bem com isso, mas não eu. Eu disse à minha filha que ela não podia por causa da reunião familiar”, continuou.

Decisão firmada

Após a jovem argumentar, ainda assim seu pai manteve sua palavra e disse que ela teria de ir com ele ao encontro familiar.

“Ela tentou argumentar que não faria diferença se ela iria ou não, já que ela é a mais nova e está sempre entediada”, escreveu. “Eu disse que não importava e que ela vinha conosco ou ficava em casa. Ela me disse que não era justo forçá-la a fazer algo que ela não queria e foi para o quarto dela.”

Leia mais um relato:

Segundo o homem, sua filha não se comunica com ele há três dias. Embora ele tente falar com a jovem, acaba sendo evitado.

“Minha esposa não se importa que ela vá com o namorado e a família dele, mas acho que ela é um pouco tendenciosa porque nunca gostou da minha família”, finalizou.

Ao final do texto, o autor recebeu diversas críticas por sua decisão. “Sim, ela tem 17 anos. Ela é quase uma adulta (legal). “Tudo o que você está fazendo é aumentar a probabilidade de um relacionamento reduzido/mínimo com ela depois que ela se tornar uma adulta legal e não puder ser controlada por você. Especialmente considerando que sua esposa está bem com isso”, observou um internauta.

“É um idiota por forçá-la a ir e, honestamente, uma reunião familiar de uma semana parece terrível. Eu nem gosto de ir a uma reunião de família por um dia e os amo”, disse outro.