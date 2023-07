Criatura assustadora é encontrada por jovem durante passeio na praia; a verdade foi revelada

Um monstro marinho de aparência aterrorizante foi encontrado por uma jovem durante uma caminhada na praia. Enquanto aproveitava o momento com sua família, Terran Walker se surpreendeu ao dar de cara com o animal monstruoso na areia.

Conforme publicado pelo The Mirror, Terran e sua família visitavam a praia Shaw, localizada na Ilha Prince Edward, no Canadá, quando notou a estranha criatura na areia da orla.

Assustada, a jovem de 26 anos decidiu registrar o momento e capturou diversas imagens do animal, com destaque para as diversas fileiras de dentes assustadores e o longo corpo esticado pela areia.

Ao compartilhar o registro na internet, diversos seguidores da jovem também se mostraram surpresos com a criatura, e concordaram que sua aparência é horripilante.

“Fiquei chocada e surpresa por termos sido os únicos a encontrá-lo! Ao mesmo tempo, fiquei triste em pensar como ele pode ter acabado lá e se sofreu. No começo nós pensamos que era um pequeno tubarão por causa dos dentes”.

“Tinha um cheiro forte de carne podre e a área da cabeça estava bem deteriorada, mas parecia estar sorrindo ou em meio a uma mordida por causa da posição da boca”, descreve a jovem.

Mistério revelado

A patologista de vida selvagem, Lara Bourque, foi a responsável por desvendar o mistério da enorme criatura encontrada por Terran e sua família. Segundo ela, a carcaça pertence na verdade a um golfinho.

“A foto, que foi tirada de frente, está assustando todo mundo porque é possível ver todos os dentes do animal. Isso acontece o tempo todo com fotos de vida selvagem. A ótica da imagem bidimensional tende a distorcer um pouco as coisas”.

“O animal não é tão grande, mas parece assustador, certo? Ele foi preservado durante o inverno e então começou a se decompor quando chegou ao verão”, finaliza a especialista.

Para Terran, a verdadeira identidade da criatura foi uma surpresa: “Eu não sabia que golfinhos tinham essa quantidade de dentes afiados”.

“Pensei que era um pequeno tubarão ou algo desse tipo, mas depois que olhei bem para os dentes do golfinho, me surpreendi porque realmente se encaixa com a forma da mandíbula”, finaliza.