Atitude extrema de mulher presa após deixar três filhos abandonados choca no Amazonas

Uma mulher de 34 anos foi presa na manhã da última quinta-feira (20) após abandonar seus três filhos menores de idade.

De acordo com o portal Na Hora Fatos, uma das crianças, de apenas dois anos, foi encontrada sozinha dentro da casa em situação de vulnerabilidade, enquanto as outras duas, de quatro e cinco anos, foram encontradas por moradores perambulando pelas ruas do bairro de Correnteza, em Manacapuru, Amazonas.

Um morador gravou um vídeo da criança de dois anos sozinha, assustada e suja dentro da casa, o que levou o Conselho Tutelar a constatar a veracidade das denúncias e levar o caso à Delegacia Especializada de Manacapuru.

A mulher, que é supostamente usuária de drogas, foi detida em flagrante por abandono de incapaz. Durante a espera para ser ouvida, ela tentou atear fogo em si mesma com um isqueiro, mas foi contida pelos policiais civis de plantão.

Ela foi levada para o Hospital de Manacapuru para receber atendimento médico e, após ser liberada, retornou para a delegacia. As três crianças foram entregues ao pai, que se responsabilizou pelos cuidados delas, enquanto o Conselho Tutelar continua acompanhando a situação.

