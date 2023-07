Requisitos de uma jovem para sair com um rapaz desencadeiam polêmica no TikTok

Faz dois anos que Danu não sai com ninguém e diz que é porque os que a convidam não cumprem com seus requisitos (Foto: Captura de TikTok @danucirigliano)

Todas as pessoas têm um ideal do que desejam no outro para um encontro perfeito. Por isso, uma jovem contou no TikTok quais são os seus requisitos para os rapazes que querem sair com ela, desencadeando a polêmica nesta rede social entre aqueles que a apoiavam e aqueles que são contra.

A jovem identifica-se nesta plataforma como Danu Cirigliano. Através de sua conta @danucirigliano, ela expressou que seu primeiro requisito é que a busquem e depois a deixem em sua casa, isso não por comodidade, mas como medida de segurança.

"Não me importa se você me pegar em um carro, um táxi, de bicicleta ou em um ônibus. Mas me pegue e me deixe segura e salva em casa ", disse ela.

Outra de suas exigências é que, se lhe pedirem para escolher algum plano, não é correto que depois o alterem.

"Primeiro encontro. Você me diz para escolher o que fazer e depois muda tudo. Se eu disser 'vamos tomar alguma coisa' e você me responder 'tudo bem, vamos tomar alguma coisa na minha casa', é como... o quê?", manifestou.

Ela acrescentou que “é o pior que podem me fazer, o pior. Isso me assusta, eu não te conheço”.

Outro requisito é que ela não aceita convites de última hora. Elea prefere que sejam feitos com antecedência. “Se você está planejando isso agora é porque alguém cancelou, você está desocupado ou entediado, então não”, afirmou.

Por último, ela indicou que quem convida paga. Ela colocou isso como condição porque “muitas vezes ficaram com o meu dinheiro”.

Ela contou que há mais de dois anos não tem um encontro, porque aqueles que a convidam não cumprem com esses requisitos, que ela mantém firmemente.

Comentários

Os requisitos de Danu desencadearam opiniões diversas no TikTok. Há aqueles que apoiam suas exigências, mas outras pessoas não concordam. Por exemplo, um usuário aconselhou: “É meio perigoso que ele vá à ‘SUA’ casa sabendo onde você mora, reveja isso, porque pode ficar tenso se ele tiver outras intenções”.

Outras pessoas concordaram que não é seguro a deixar em sua casa, principalmente se é alguém que ela conhece pela Internet.

A maioria das mulheres entendeu o requisito de um encontro de última hora, reafirmando que não é aceitável pelos planos que já estão em andamento para aquele dia.