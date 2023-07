Mulher tropeça em mangueira e descobre ‘família mortal’ escondida

Ao adentrar no quintal de casa, uma mulher em Phoenix, Arizona, nos EUA, acabou se esbarrando com sua mangueira de jardim ao ouvir um barulho estranho vindo do local. Após se dar conta do que se tratava, prontamente ligou em busca de ajuda. Relato extraído do portal The Dodo.

O grupo escondido entre a mangueira era nada mais nada menos que cobras. Para atender ao pedido, a experiente socorrista de cobras da Cascavel Solutions, Marissa Maki, foi de encontro aos animais. Ela percebeu se tratar de uma mãe protegendo seus cinco filhotes.

“Fiquei muito empolgada”, disse Maki ao The Dodo. “Eu amo cobras, e ver todos os bebezinhos sempre me deixa feliz.”

Para resgatar as cobras do local, Maki verificou o cascalho em busca de todas as cobras e usou uma ferramenta para colocar a mãe e os filhotes dentro de um balde. Em seguida, os animais foram direcionados a uma reserva próxima do local.

O grupo de cascavéis foi deixado em um ninho abandonado, parte da reserva onde é comum a cobras selvagens que desejam estar longe do calor.

Além de estar à frente do socorro de cascavéis, Maki pretende usar seus vídeos como uma forma de desassociar o estigma negativo em relação aos animais.

“As pessoas percebem que as cobras vão te atacar no segundo em que te virem”, disse Maki. “Eu faço meus vídeos para mostrar o quão calmo e realmente não alarmante é um encontro de cobras. Elas estão com medo de nós e só querem fugir.”

Com o combate ao estigma negativo dos animais, Maki também deseja conscientizar as pessoas da importância das cobras em seu ecossistema.

“Espero que as pessoas vejam que são mães e fiquem com seus filhotes”, disse Maki. “Eles são sociais e um animal vivo.”