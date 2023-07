Homem decide afastar seus filhos dos avós e motivo impressiona: ‘Eu os ameacei’

Um pai de três filhos, sendo de 4, 10 e 16 anos, contou ter decidido afastá-los dos avós, após notar um comportamento do qual ele não concordava. Por meio do Reddit, ele revelou o verdadeiro motivo.

“Sou o cuidador da família enquanto minha esposa sai para trabalhar. Minha esposa e eu somos médicos e recentemente larguei meu emprego por causa dos meus filhos, pois eles tendem a ter necessidades importantes e ‘especiais’”, iniciou o relato, por meio do usuário u/slaughtererrrrr.

“Meu caçula tem paralisia cerebral, meu do meio tem TDAH e minha mais velha está fazendo o possível para me ajudar, mas ela não pode simplesmente cuidar deles o tempo todo, porque os adolescentes precisam de seu tempo livre e tempo para sair com os amigos, não se sobrecarregar com tarefas”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Apesar de ter condições, homem decide não levar esposa para viagem cara e revela o motivo”

Distanciamento dos avós

De acordo com o homem, seu filho do meio foi adotado recentemente e queria que seus pais o conhecessem. Eles até chegaram a se oferecer para ajudá-lo com os cuidados.

“Deixei meu filho do meio e a mais velha com meus pais enquanto cuidava do mais novo. Achei que tudo estava indo bem até que um dia comecei a perceber que o do meio estava começando a ficar um pouco mais discriminatório”, desabafou.

“Ele era um pouco misógino e homofóbico. Perguntei a ele por que ele estava começando a pensar nessas coisas e ele explicou como meus pais lhe contaram. Mais tarde eu invadi a casa dos meus pais, os ameacei, e eles me disseram: ‘Eu simplesmente não acho que um homem é bom para o trabalho de uma mulher’ etc, etc’”, continuou.

Ao finalizar o relato, o homem revelou nunca mais ter levado seus filhos para a casa dos avós e toda sua família está com raiva, o acusando até mesmo de ser irracional.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.