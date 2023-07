Um antiquário e youtuber canadense viralizou após fazer o maior investimento de sua vida sem saber no que estava se metendo. Alex Archbold, resistente da província de Alberta, na cidade de Edmonton, investiu 10 mil dólares canadenses (o equivalente a R$ 36 mil) nos itens da casa de sua falecida professora de música, Bette-Joan Rac. No entanto, não imaginava se deparar com pertences tão valiosos, podendo chegar a 400 mil dólares (aproximadamente pouco mais de R$ 1,4 milhões).

“Me disseram que ela tinha uma renda modesta e, portanto, não esperava muito”, disse o homem, de 46 anos, ao portal Bored Panda. “Quando vi o interior da casa pela primeira vez, fiquei um pouco chocado com o estado da casa, pois ela era uma senhora muito bem vestida.”

Homem compra itens de casa velha por R$ 36 mil e descobre que valem mais de R$ 1,4 milhões (Reprodução/YouTube @CuriosityIncorporated)

“Estava em um estado extremo de acumulação”, contou Archbold. “Na verdade, a única razão pela qual comprei a casa foi porque pensei que poderia ser uma aventura divertida para o nosso canal do YouTube e, no mínimo, ganharia um piano de cauda. Era impossível ver o que havia na casa de tão cheia que estava naquele momento. Os lugares estavam empilhados até o teto.”

Após a aquisição, o youtuber se reuniu com a esposa e os filhos para ver se encontravam objetos que pudessem vender. Ao se depararem com barras de prata escondidas em uma pilha de papéis, ficaram chocados. No entanto, se tratava apenas de alguns dos diversos itens valiosos a serem encontrados.

“Nossas descobertas mais impressionantes incluíram carteiras cheias de dinheiro, uma barra de prata de 2,8 quilos e sacolas cheias de ouro e anéis de diamante”, contou. Segundo o antiquário, o intuito era ver se conseguia arrecadar os 10 mil dólares de investimento com a venda dos itens. Mal ele sabia que o valor seria multiplicado.

Em um primeiro leilão, foram arrecadados 250 mil dólares, o equivalente a R$ 728 mil. No entanto, a família espera arrecadar um total de R$ 400 mil dólares canadenses (R$ 1,4 milhões) até que a casa seja completamente esvaziada.