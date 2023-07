‘Casa-banheiro’: jovem compartilha sua rotina morando no banheiro do trabalho

A jovem decidiu recomeçar do zero. (Reprodução / TikTok)

Aos 22 anos de idade, a jovem empreendedora Beatriz Modesto Gil viu sua história viralizar após compartilhar um relato emocionante em seu TikTok.

Moradora de Limeira, cidade do interior de São Paulo, ela colocou um ponto final em um relacionamento de sete anos e mudou da casa que dividia com namorado, para o banheiro de seu Pet Shop.

Conforme o Extra, a “casa-banheiro” de Beatriz chamou atenção dos seguidores que se surpreenderam com a força e coragem da jovem.

A decisão de compartilhar os registros foi da própria Beatriz, que diariamente publica os vídeos mostrando sua rotina entre trabalho, organização e casa.

O banheiro desativado virou uma casa

A casa de Beatriz foi adaptada e montada em um dos banheiros no salão comercial onde a jovem possui um pet shop. No espaço, ela conseguiu acomodar uma cama, uma cozinha improvisada, a máquina de lavar e caixas organizadoras que ela utiliza como armários para suas roupas e comida.

“Para quem não sabe, eu terminei uma união estável de sete anos e estou recomeçando do zero. Essa é minha cozinha, ela é um cubículo, mas dá para fazer tudo o que eu preciso”, explica a jovem que mostra os itens que compõe a cozinha improvisada: uma panela elétrica, um micro-ondas, uma fritadeira a ar e um pequeno frigobar.

Em meio aos relatos, Beatriz conta os motivos que a levaram a recomeçar do zero e explica que começou a se relacionar com o ex-companheiro aos 14 anos. No entanto, depois que seu negócio começou a crescer e os vídeos começaram a fazer sucesso na internet, uma série de conflitos estouraram e ela decidiu terminar o relacionamento.

Nas publicações, diversos internautas demonstraram seu apoio e desejaram sucesso para ela em seu recomeço.

“Como é gratificante ver uma mulher se reerguendo”, comentou uma seguidora.

“Você vai dar a volta por cima! Estamos aqui torcendo e te acompanhando! Vai dar tudo certo”, desejou outra.

