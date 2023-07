Cansado de lidar com cocô de cachorro em seu quintal, homem decide se vingar dos vizinhos

Um homem decidiu tomar uma atitude radical depois de uma intensa discussão com seus vizinhos.

Cansado de encontrar cocô de cachorro em seu quintal, ele optou por se vingar dos vizinhos depois de diversas tentativas para resolver a situação de forma amigável.

Segundo o The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit onde aproveitou para questionar os demais usuários da plataforma sobre sua decisão.

Ele explicou que há meses tem problemas com o vizinho, que permite que seu cachorro faça as necessidades na grama do jardim de sua casa.

“O vizinho continua incentivando seu cachorro a defecar no meu quintal. Isso está me irritando, eu já pisei duas vezes e nós já o flagramos deixando o cachorro fazer cocô no nosso quintal e largando tudo no gramado”.

“Minha mãe chegou a entrar em contato com eles, mas eles não fizeram nada para evitar isso. Já foram quatro tentativas”, explica.

Ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos

Incomodado, o homem decidiu tomar uma atitude radical e, na ausência de um cachorro em sua casa, optou por resolver a situação sozinho ao defecar na porta da casa do vizinho.

“Ele reclamou sobre isso em um aplicativo que temos no bairro, e felizmente eles não têm uma câmera para provar que fui eu”.

“Outro dia, quando saí para correr, eles me perguntaram se seu sabia de algo sobre o ocorrido, e eu disse que aquilo poderia ser um aviso para eles não deixarem o cachorro defecar no gramado dos outros”.

“Minha mãe ficou irritada comigo e me mandou crescer. Mas faz mais de 1 semana que não encontramos 1 cocô sequer em nosso gramado”, finaliza o rapaz.

Para os usuários do Reddit, apesar de não ser o correto, acabou sendo eficaz.

“Eu realmente apoio esse tipo de atitude em casos como este”, comentou uma pessoa.

“Faça isso no telhado deles se voltarem a repetir as mesmas atitudes. Vai levar uma eternidade para eles conseguirem se livrar do cheiro”, comentou outra.

“Estou imaginado como deve ter sido desconfortável fazer cocô na porta da frente dos outros”, finalizou uma terceira.