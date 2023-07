Após erro em exame de gravidez, jovem relata desespero: “24 horas mais doidas da vida”

Eduarda Pompeu, de 20 anos, ficou desesperada com o resultado de um exame de gravidez positivo, que dizia que ela estava grávida há quatro semanas.

A jovem fez o relato no Twitter, e disse: “Foram as 24 horas mais doidas da vida.”

A confusão aconteceu na última semana em Curitiba. O exame Beta HCG realizado não era porque ela desconfiava de uma possível gravidez e sim um procedimento padrão para a colocação de um DIU.

“Eu nem estava preocupada, ainda mais porque minha menstruação tinha vindo uma semana antes. Na minha cabeça, era impossível estar grávida”, relatou Eduarda ao UOL.

Contudo, ao se deparar com o resultado do exame, a jovem se assustou.

“Cheguei do trabalho e falei: ‘deixa eu olhar aqui’. Na hora em que abri, estava escrito que acima de um valor de 5 era indicativo de gravidez. E lá estava um resultado de 1.050. Eu falei: ‘Nossa! Meu Deus do Céu’ e já comecei a ficar nervosa.”

Eduarda resolveu então pesquisar mais na internet para verificar se a informação estava correta. “[...] Eu estava indo colocar o DIU no dia seguinte, a ideia era não ter filho”.

Passando mal de nervoso com o que estava acontecendo, a bancária conversou com o pai e depois ligou para a mãe, que é enfermeira.

“Ela disse para eu descansar e fazer o exame em outro laboratório, para ter uma segunda opinião. E eu fiz isso, em outra clínica.”

Tentando pensar de forma lógica e sobre o futuro, Eduarda disse que, após realizar o segundo exame, encontrou uma amiga para almoçar e começou a fazer vários planos.

“Ela é muito próxima e estava tentando me animar. Começamos a conversar sobre o nome da criança, pensar em chá revelação, ela fez até um cronograma, disse que eu poderia trabalhar e ela ajudava a cuidar da criança. A vida inteira foi planejada. Fomos a uma loja e comecei a chorar ainda mais quando vi o preço das Barbies.”

Após uma consulta médica, em que não era possível verificar a gestação via ultrassom, a mulher foi indicada a realizar um terceiro exame Beta HCG.

O resultado do segundo e terceiro exame deram negativos. “Depois que saiu tudo negativo, eu peguei e mostrei para ela, que disse que poderia ter dado algum erro no laboratório”.

Sobre o primeiro exame, Eduarda retornou ao laboratório, mas os responsáveis disseram que o exame não foi trocado, e sim que houve um erro de apuração.

“A biomédica que fez meu teste falou comigo e disse que meus exames não haviam sido trocados. Houve um erro de laboratório mesmo.”

Sobre a ideia de ser mãe e depois o resultado positivo, Eduarda Pompeu disse que foi uma mistura de sentimentos.

“Eu passei o dia digerindo a notícia e a minha mãe e minha amiga empolgadas com isso. Aí comecei a me acostumar com a ideia. Mas quando veio o resultado negativo, fiquei aliviada, e ao mesmo tempo um pouco triste. Foram muitas emoções para um dia.”

