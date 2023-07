A polícia capturou um traficante de drogas, analisando com a Inteligência Artificial o modo como ele dirigia

A Inteligência Artificial (IA) está se mostrando ser uma ferramenta poderosa na luta contra o crime, e um exemplo recente é o uso de algoritmos para capturar um traficante de drogas ao analisar os seus padrões de direção.

No caso de David Zayas, a polícia do Condado de Westchester, Nova Iorque, usou uma plataforma chamada Rekor, especializada em análise de padrões de tráfego baseada em IA, para identificar o seu veículo como suspeito.

De acordo com o relatório publicado no site do Gizmodo, a Rekor usa os dados do seu sistema de reconhecimento automático de placas de matrícula (ALPR) para alimentar a sua Inteligência Artificial. O ALPR registra milhões de placas de matrícula por semana, fornecendo informações sobre o fabricante, modelo e trajetória dos veículos. A IA analisa essas detecções e procura padrões incomuns nos movimentos dos veículos.

O que a análise revelou?

No caso de David Zayas, a análise revelou que seu veículo tinha padrões de condução que coincidiam com os utilizados pelos traficantes de drogas na área. Com base nessa informação, a polícia emitiu uma ordem para inspecionar o veículo e descobriu uma grande quantidade de crack, uma pistola e uma quantia considerável de dinheiro em espécie no porta-malas.

Tráfico (Unsplash)

Este caso ilustra o potencial da IA no âmbito da segurança pública e na luta contra o crime. No entanto, também coloca questões éticas e de privacidade. À medida que a IA avança, é importante estabelecer limites claros e salvaguardas para garantir um uso adequado e respeitoso desta tecnologia.

Embora a capacidade da IA para analisar padrões de condução e detectar comportamentos suspeitos possa ser promissora em termos de aplicação à segurança pública, também é importante levar em consideração os possíveis desafios e preocupações associados à privacidade e ao uso responsável desta tecnologia no futuro.