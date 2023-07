Vídeo: tubarão-branco aparece em onda com surfistas que disputam o circuito mundial, na África do sul

Uma visita surpresa assustou os surfistas que disputam a etapa de Jeffrey’s Bay do Circuito Mundial de surfe, na África do Sul.

Neste sábado, no chamado “Day off” da competição, um intervalo de descanso de um dia entre as baterias, um tubarão-branco foi flagrado nadando nas ondas entre os surfistas. Um dos atletas brasileiros, Ian Gentil, aparece nas imagens nadando em cima do animal, sem saber do risco que corria.

O surfista Nathan Florence, irmão de bicampeão mundial John John Florence, fez uma postagem sobre o assunto e disse que no momento alguns novatos avisaram sobre a presença do tubarão nas ondas.

“Alguns novatos vieram até o ponto e disseram que tinham visto um grande tubarão-branco perto o suficiente para ver seus olhos! @zoard jogou o drone para cima para ver se poderíamos localizá-lo com certeza de que o tubarão estava cruzando o ponto! Tentei alertar Rio Waida com drone que estava se aproximando dele e ligar para as pessoas na praia para avisar os surfistas que estavam nadando direto! Tudo acabou bem, todos entraram e o tubarão apenas cruzou seu caminho até o ponto e seguiu seu caminho! Que coisa louca de assistir, sabemos que estamos tocando na casa deles, mas ver como eles podem se aproximar facilmente e sem serem detectados é incrível!”, disse Nathan Florence.

O medo dos atletas não é para menos, já que o número de casos de banhistas atacados por esse gigantesco animal é bastante alto, em comparação com outros locais.

Porém, desta vez o animal aparentemente estava tranquilo e não houve nenhum registro de ataque no local.