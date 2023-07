Um novo registro impressiona ao flagrar momento em que onça carrega presa maior do que ela com muito esforço no Patanal.

O momento foi compartilhado no Instagram recentemente pela página especializada @pantanaloficial.

Vídeo impressiona ao flagrar esforço de onça para mover presa gigante no Pantanal

“Quando a onça decide levar o jacaré para passear ninguém segura! @natureismetal #pantanal #wild #wildlife #brazil #pantanaloficial #matogrosso”, comentou na descrição

Na sequência, é possível o animal carregando a presa próximo de um rio, em um momento impressionante.

A postagem viralizou nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante abaixo:

Sequência flagra momento em que onça captura presa no Pantanal com ataque mortal

Em outro registro impressionante, uma nova sequência flagra o momento em que uma onça captura um jacaré gigante.

Compartilhado no Instagram pela mesma página, o registro viralizou rapidamente entre os usuários.

“Quando o lanche é pesado, a ginástica começa antes! Essa majestosa onça mostra toda sua habilidade ao carregar um jacaré em suas poderosas mandíbulas”, completou.

Na sequência, é possível ver o animal arrastando a presa em um barranco. O registro foi captado na mesma região do Pantanal. Confira vídeo:

Com informações do Instagram

