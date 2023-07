Pedinte morre e polícia descobre que ela tinha pequena fortuna guardada em casa

Abdul Jaleel era uma figura já conhecida nas ruas e estradas no sul do Egito e sobrevivia nas ruas do país como pedinte há muitos anos e muitas pessoas se acostumaram a deixaram alguns trocados com ela diariamente para ajudá-la com sua alimentação. A notícia é do ‘Minute Mirror’.

Seus trajes e a casa onde vivia revelavam a extrema pobreza na qual vivia, informação confirmada pelos vizinhos que também a conheciam há muito tempo.

Já idosa, alguns dias atrás Abdul faleceu em função de uma doença desconhecida, deixando todos muito tristes, pois ela já fazia parte do cotidiano dos comerciantes e pedestres da região.

Abdul Jaleel era uma pedinte no sul do Egito (Reprodução/Twitter)

Em função de sua extrema pobreza, os vizinhos se cotizaram para pagar os custos de seu funeral, todos realizados conforme os mandamentos da religião muçulmana, da qual era devota.

Esse seria o final de mais uma história triste se uma reviravolta do destino não tivesse ocorrido. Após o enterro, as autoridades locais foram visitar a casa onde ela vivia e revistaram o local em busca de informações sobre possíveis parentes para informar o falecimento, mas o que encontraram foi uma sacola escondida no quintal da casa completamente cheia de notas e moedas de libras egípcias, uma pequena fortuna que atingiria pouco mais de R$ 150 mil, não o suficiente para se tornar milionária, mas certamente o bastante para ter uma vida decente.

A polícia abriu uma investigação para apurar a origem do dinheiro e descobriu que a pedinte vinha guardando dinheiro discretamente há décadas, sem que ninguém soubesse, e tudo era colocado naquela bolsa, que depois era escondida sob o pátio da casa.

As autoridades encontraram depois irmãos e irmãs da mulher e mesmo eles ficaram surpresos ao saber que a irmã escondia tal fortuna e vivia em tal estado de miséria. O dinheiro foi dividido entre eles, após autorização da Justiça.