Para não acreditar: ela tentou roubar dois carros no mesmo dia porque ‘estava cansada de caminhar’

A história de Yamila Laborde, uma mulher da cidade de Paducah, em Kentucky, nos Estados Unidos, ganhou as páginas de notícias internacionalmente após ela ser detida duas vezes no mesmo dia tentando roubar veículos por um motivo inusitado: estava cansada de caminhar . Vamos entender melhor o caso?

Segundo detalha o portal El Heraldo de México, o primeiro fato aconteceu no estacionamento de um shopping quando Laborde aproveitou que um cliente estava distraído guardando suas compras e tentou se apoderar do veículo.

Ainda sobre o fato anterior, a acusada chegou a entrar no veículo, porém notou que a esposa do condutor estava no banco do copiloto e tentou escapar, mas acabou detida por policiais. Por sua vez, levada à delegacia, o motorista decidiu não prestar uma denúncia, então Yamila acabou liberada.

A segunda detenção da mulher por tentar roubar mais um veículo

Poucas horas depois de deixar a delegacia, a mulher de Paducah foi presa novamente. Nesta ocasião, ela chegou a deixar o estacionamento de uma biblioteca pública com uma van, mas foi detida pelas autoridades alguns kms depois.

Desta vez, Yamila Laborde acabou com a prisão preventiva decretada e que foi executada pela polícia local. Devidamente denunciada pelos donos deste segundo veículo, a mulher foi acusada de “roubo com apropriação indébita”, razão pela qual foi fixada a fiança no valor de $2.500 dólares norte-americanos, quantia equivalente atualmente a R$ 11.982,50 (câmbio de 19 de julho de 2023, às 11h24, horário de Brasília).

