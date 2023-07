Noiva acusa cunhada de destruir propositalmente seu casamento

Uma noiva está completamente desolada depois que sua cunhada decidiu “sabotar” seu casamento. Segundo ela, a esposa de seu irmão fez questão de publicar detalhes da festa nas redes sociais e estragou completamente a celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva não viu outra saída a não ser retirar o convite da cunhada.

Desabafando no Reddit, ela conta que a cunhada foi convidada para ser uma de suas madrinhas na celebração, no entanto ela logo se mostrou não ser “digna de confiança”.

“Fiquei noiva antes da pandemia e precisamos adiar o casamento para 2024, agora nós finalmente começamos a planejar nosso grande dia. Minha mãe me pediu para incluir minha cunhada entre as madrinhas porque ela está se sentindo ‘deixada de lado’ pela família e eu acabei concordando, mas me arrependi”.

“Ela tem sido um verdadeiro pesadelo! Todas as minhas madrinhas nos ajudaram a montar os convites de casamento e a colocar em envelopes, mas ela não fez nem 1 convite. Ela também fez as consultas de maquiagem e cabelo excederem o horário programado, causando mais custos porque ela não concordava com a decisão dos profissionais”.

Ela chegou ao limite

No entanto, a noiva conta que a gota d’água veio quando ela acompanhou a noiva na busca pelo vestido de seus sonhos.

“Eu encontrei o vestido, mas ele estava disponível em um tamanho menor do que o meu e não poderia ser feito em outro. Eu fui encorajada por todas a emagrecer, mas isso não me impediu de chorar muito por não ter entrado no vestido dos meus sonhos”.

“Quando cheguei em casa, vi uma foto minha chorando horrores no vestido! Minha cunhada publicou a foto em seu instagram e meu noivo já viu a imagem. Eu estou arrasada! Ele e as outras pessoas não deveriam ver isso!”, conta.

Leia também: Sogra decide ir ao casamento do filho usando um vestido de noiva

Ela então não conteve as palavras ao confrontar a cunhada e a acusou de estragar seu casamento, algo que sua mãe reprovou. No entanto, ela se manteve firme e disse ao irmão que sua esposa não será bem-vinda no casamento, o que o fez também se recusar a ir à celebração.

Enquanto a mãe da noiva pede a ela para se desculpar e convidar novamente os dois, os usuários do Reddit a apoiaram e incentivaram a se proteger.

“Não faz sentido o tanto que sua cunhada te odeia. Corte qualquer relação com essa mulher e não a deixe ir ao seu casamento ou ela vai estragar tudo no dia!”, comentou uma pessoa.

“Sua cunhada publicou uma foto sua chorando por não ter entrado no seu vestido de noiva e a pessoa que não tem compaixão é você? Acho que sua mãe e sua cunhada que não tem empatia e compaixão”, comentou outra.

“Suspeito que sua cunhada está com ciúmes e tentando sabotar seu casamento”, finalizou outra.