Enquanto dirigia pela estrada de Missouri, nos Estados Unidos, uma mulher se deparou com algo que parecia ser uma peruca no chão. Instigada pelo elemento inusitado, ela desacelerou e resolveu checar. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao se aproximar do que pensava ser uma peruca, notou prontamente se tratar de um ser animado: era um cachorro.

Mulher encontra ‘peruca’ na estrada e decide chamar resgate ao se dar conta do que realmente era (Reprodução/Rochelle Steffan)

“Faz todo o sentido que ela pareça uma peruca ou um pedaço de cabelo no meio do caminho para o localizador e não um cachorro “, disse Rochelle Steffen, fundadora da Mac’s Mission, ao The Dodo. “A mulher buzinou e o cachorro não reagiu, então ela saiu e a pegou, felizmente. Percebendo que o cachorro estava em péssimo estado, o levou com ela naquela manhã enquanto tentava encontrar ajuda.”

Resgate do pet

Com o contato da Mac’s Mission, instituto de cuidado de animais, a mulher conseguiu o resgate do bichinho, mais tarde nomeado de Pear. Foi um choque para Steffen se deparar pela primeira vez com o pet naquele estado.

“Ela estava uma bagunça”, disse Steffen. “Ela era uma bola gigante de pelo emaranhado. Nem parecia que podia andar ou ver. Estava sem um olho… Estava super calma e fácil de segurar e triar, o que geralmente não acontece com esses tipos de resgates”, contou.

Mulher encontra ‘peruca’ na estrada e decide chamar resgate ao se dar conta do que realmente era (Reprodução/Rochelle Steffan)

Após o resgate, o tratamento do animal foi intenso. No entanto, valeu a pena proporcionar o cuidado ao animal.

“Levamos algumas horas para cortar e raspar seus tatames, dar banho, limpá-la e acomodá-la em seu espaço”, disse Steffen. “Ela nunca deu um pio ou se moveu o tempo todo. Parecia tão triste, ou talvez estivesse feliz por estar sendo amada. Ela se aconchegou em meus braços depois do banho e apenas deitou a cabeça no meu colo e respirou fundo. Não sei quanto tempo ela [tinha] estado em modo de sobrevivência!”

Leia mais:

Cuidados médicos

Com o tratamento no veterinário, que se estendeu para o dia seguinte de seus cuidados básicos, o cachorrinho foi dado como cadela sênior, com a necessidade de mais alguns tratamentos. No entanto, posteriormente já ficaria pronta para encontrar seu novo lar.

Mulher encontra ‘peruca’ na estrada e decide chamar resgate ao se dar conta do que realmente era (Reprodução/Rochelle Steffan)

Apesar de quase parecer uma peruca, devido às duas condições iniciais, o cãozinho receberá todo o tratamento amoroso merecido daqui em diante.

“Em meio a tudo isso, ela tem sido a cachorrinha mais doce e só quer ser amada”, disse Steffen. “Ela fará de alguém um ótimo cachorrinho de colo.”