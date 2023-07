Mãe comparece ao batismo de seu filho com um “vestido provocador” e é acusada de pecadora

No México e em grande parte da América Latina, muitas crianças são batizadas alguns anos após o nascimento. Independente do nível de crença, este evento é mais por costume ou tradição do que por um aspecto religioso. Apesar de ser algo muito comum, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que uma mãe de família compareceu à cerimônia com um vestido “muito provocativo”.

Yeinny Saenz, a protagonista do vídeo, mostrou em menos de 45 segundos a roupa que usou para comparecer à celebração. Enquanto o padre da igreja falava algumas palavras, um familiar da jovem a filmou.

O sucesso gerou mais de cinco milhões de reproduções no aplicativo mais usado em todo o mundo, onde se podem ler mensagens como “cada um se veste como quer. Sim. Muitas de vocês não gostariam de se vestir assim para um batizado”, “que bonito vestido, que corpo!”, “que bem se vê, madrinha” ou “espero um dia poder me ver como você com esse corpo, obviamente sem filhos hehe”.