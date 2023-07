Parece que o desejo de obter mais curtidas e visualizações nas redes sociais está indo longe demais para alguns dos criadores de conteúdo.

Um turista em Bali, ilha da Indonésia, capturou o momento em que uma influenciadora fingiu limpar a praia, como detalhado pelo site Meganoticias.

Influenciadora que fingiu limpar praia em Bali para ganhar seguidores é desmascarada nas redes

Após ser flagrada recolhendo o lixo que estava na areia, a mulher deixou a sacola no chão e saiu do local.

A situação já deu a volta ao mundo e tem causado uma indignação latente entre os usuários.

“Mas se é disso que se trata as redes sociais, finja!”, comentou um usuário.

“Os piores são aqueles que usam animais ou os colocam em perigo para fingir resgatá-los”, escreveu outro.

“Fazem qualquer coisa por um like e não por serem mais humanos... A pandemia realmente não ensinou nada, as pessoas usam as redes para serem exemplo de coisas boas, positivas”, completou. Confira postagem:

Com informações do site Meganoticias

LEIA TAMBÉM:

Mulher descobre traição do namorado em motel de jeito inusitado e choca web com ‘poder investigativo’

Vídeo flagra momento em que onça-pintada do Pantanal Inicia treinamento brutal de caça com filhote

Trabalhador demitido após foto com bebida de empresa rival é contrato por concorrente e viraliza

Vídeo que mostra mãe dançando e descendo até o chão em apresentação na escola do filho que explodiu no Tiktok

Vídeo de mãe presenteando filho com mulher dançando e descendo até o chão em festa de aniversário viraliza nas redes