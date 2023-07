Homem é ‘humilhado’ após defender uma mulher possivelmente grávida no ônibus

Um homem, de 40 anos de idade, usou o Reddit para relatar ter tentado defender uma mulher em transporte público, oferecendo seu lugar. No entanto, acabou sendo constrangido com a reação da moça no ônibus.

“Eu estava sentado no ônibus ao lado da minha amiga e todos os lugares estavam ocupados. Uma mulher de 30 e poucos anos que parecia estar grávida entrou no ônibus, eu levantei e disse: ‘Você pode ficar no meu lugar’. Foi isso. Nada mais. Ela gritou comigo que era perfeitamente capaz de ficar de pé e não estava grávida”, escreveu ele, por meio do usuário u/lazenbaby.

“Sentei-me novamente e, quando saímos, minha amiga me chamou de idiota por presumir que ela estava grávida. Mas eu nunca disse à mulher que achava que ela era gestante, apenas me levantei e ofereci meu assento a ela”, finalizou.

Reação na web

Embora tenha passado pelo constrangimento no transporte, o homem recebeu diversas mensagens de apoio no Reddit.

“Isso soa como uma situação do tipo ‘dane-se se você fizer, dane-se se não fizer’. Você tentou ser educado e ofereceu seu lugar para ela e foi constrangido. Se você NÃO tivesse oferecido seu assento, alguém provavelmente teria dito sarcasticamente que ‘as pessoas hoje são tão rudes em não oferecer seus assentos aos outros’”, escreveu um internauta.

“Não é como se você perguntasse a ela: ‘Quantos meses você tem?’ ou qualquer coisa que tenha a ver com ela parecer grávida. Você estava simplesmente sendo um cavalheiro. Por favor, não deixe de ser um cavalheiro e ofereça lugares para mulheres grávidas. Nem todos nós somos malucos”, aconselhou um redditor.

“Se tudo o que você fez foi oferecer seu assento, presumo que ela já tenha lidado com questões de gravidez antes, talvez devido a algum tipo de condição, e foi isso que a desencadeou. É lamentável”, observou outro usuário da rede.

