De morador de rua a estrela do Boxe: conheça a história de Anthony Taylor

O lutador Anthony Taylor passou por poucas e boas na vida antes de se tornar uma estrela no mundo do Boxe. Antes de lutar no octógono, Taylor, de 34 anos, chegou a dormir nas ruas e até mesmo tirar a roupa em um clube adulto para conseguir manter vivo seu sonho.

Conforme publicado pelo portal Marca, Anthony começou a treinar MMA quando tinha 25 anos de idade. Em dois anos ele teve mais de 10 lutas amadoras e conseguiu se mudar para a cidade de Los Angeles, onde buscou continuar seus treinos para firmar sua carreira no esporte.

No entanto, ele se viu sem emprego e casa, precisando dormir nas ruas da cidade e trabalhar como stripper em um clube de entretenimento adulto.

“Eu era um stripper, não tinha nada e não fazia nada da minha vida. Era um sem-teto, não tinha para onde ir e tirava a roupa para sobreviver”.

Neste período, ele se encontrou om o treinador Antonio McKee e seu filho AJ, conhecidos no meio dos esportes de combate, sendo inclusive indicado por ele para o trabalho que o sustentou no início de sua carreira.

“Foram os priores momentos da minha vida. Ter que suportar isso por um tempo longo definitivamente me moldou a pessoa que sou agora”, desabafa o lutador.

Carreira estrelada no Boxe de influenciadores

Quando começou a morar com seu treinador, Taylor se viu dando um salto em sua carreira e conquistando cinco vitórias consecutivas em lutas que chamaram a atenção os UFC.

Com a perspectiva de um contrato com a organização, o lutador precisou pensar muito após também ser convidado pelo treinador de BJ Flores para trabalhar especificamente com o boxe.

Alinhado com as expectativas da oportunidade, ele deixou de lado o sonho de competir no UFC e conseguiu se destacar como sparring, um lutador focado em treinar junto ao campeão Jake Paul, acompanhando o boxeador em lutas contra os ex-campeões de MMA Bem Askren e Tyron Woodley.

Com essa experiência no currículo, Taylor viu sua carreira e habilidade evoluírem, estando pronto para competir em seus próprios torneios. A próxima batalha do boxeador deverá acontecer nos ringes em Nashville, contra Paul Bamba, e suas expectativas são altas.

“Eu o paro. Ele não tem nada que represente uma ameaça para mim no ringue. Não é como se ele fosse me mostrar algo que nunca vi antes”, finaliza Anthony.

Leia também: Pedinte milionário: ele pede esmolas diariamente, mas é dono de uma ‘fortuna’