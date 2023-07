Casada com um multimilionário, mulher revela suas exigências para se tornar mãe

Casada com um multimilionário, a jovem Linda Andrade, de 23 anos, utiliza seu perfil do TikTok para compartilhar detalhes de sua vida de luxo em Dubai. Casada com Ricky Andrade, a jovem conta que para ela concordar em ter filhos o marido precisou garantir uma série de presentes luxuosos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o marido de Linda, Ricky, é um empresário comerciante de criptomoedas, algo que o fez enriquecer de forma inesperada. Quando se conheceram, aos 16 anos, ele trabalhava como técnico de lava-louças.

Recentemente, Linda causou um grande espanto em seus seguidores ao revelar que ela e o marido estão tentando aumentar a família. No entanto, para ela concordar com isso foram necessárias diversas joias e bolsas de grife.

“Imagine engravidar por uma refeição e não por diamantes”, declarou a jovem na ocasião.

Desejos nada baratos

A lista de desejos de Linda para concordar ser mãe não é nada acessível. Segundo ela, a primeira condição é um novo anel de diamantes na cor do sexo do bebê.

Além disso, ela também espera uma nova mansão ou um novo apartamento onde possam investir seu dinheiro. Além disso, a nova casa também precisaria ter mais espaço para guardar seus pertences e os do bebê.

A lista conta com um Lamborghini e um McLaren 720s rosa brilhante, que é avaliado em mais de 300 mil dólares!

Já em um quesito mais acessível, ela pede para receber rosas diariamente e massagens e mimos diários. Além disso, o marido deverá se comprometer com encontros semanais durante a gestação e um novo Rolex a cada trimestre completado.

Para a maioria dos usuários, a lista é exagerada demais e completamente sem sentido: “Imagine ter um preço em vez de amor por seu filho”, comentou uma pessoa.

“A única coisa que eu pedi foi por um bebê saudável”, comenta outra ao que uma terceira pontua: “Como ele não quebra financeiramente gastando assim todos os dias?”.